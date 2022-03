Moet een leidinggevende kunnen zeggen dat een werknemer te dik is?

Situaties

Stel je voor: een collega is jarig en neemt een groot stuk taart, maar eigenlijk zie je dat hij of zij met overgewicht kampt. Mag de leidinggevende dan zeggen dat hij of zij het beter niet kan doen? Of een werknemer die elke dag patat eet bij de lunch. Moet de werkgever hem of haar dan adviseren om een salade te nemen, in plaats van de gefrituurde snack? Zou de leidinggevende een werknemer moeten aanspreken op zijn of haar rookgedrag? Je kan deze voorbeelden ervaren als bemoeizuchtig of misschien juist passend bij de rol van de werkgever.

Ongezonde leefstijl

Uit onderzoek van de Arbo Unie blijkt dat 40% van de werknemers graag zou willen dat de leidinggevende hen helpt met hun gezondheid. Daarbij denkt 40% van de werkgevers dat werknemers ongezond leven en is 15% daar zelfs ongerust over. En toch gaat 53% van de werkgevers niet in gesprek met werknemers over dit soort zaken, meldt de Arbo Unie.

Een organisatie zou succesvoller zijn als werknemers gezond en vitaal leven. Een gezonde leefstijl zorgt voor minder risico op chronische ziektes en heeft een positief effect op productiviteit van werknemers, meldt de Arbo Unie.

Andere oorzaken

Maar niet iedereen die te dik is, heeft een ongezonde leefstijl. Overgewicht kan ook komen door medicijngebruik. De helft van de mensen met obesitas op de poli van het Centrum Gezond Gewicht in Rotterdam, gebruikt een medicijn dat gewichtstoename veroorzaakt.

Medicatie kan bijvoorbeeld zorgen voor het vasthouden van vocht in je lichaam, een langzamere stofwisseling of een toename van eetlust. Daarbij kan men ook te dik zijn door ziektes zoals oedeem. Zo lijdt 735.000 van de vrouwen aan lipoedeem, meldt Ofa Nederland.

Ook kan het zijn dat er niet op elke werkplek een gezond aanbod aan eten is. Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt het dat 70% van de werknemers wel behoefte heeft aan een gezondere lunch. Je brengt er immers 8 uur van je tijd door. Al kun je natuurlijk ook je eigen lunch meenemen.

Reacties

Op Twitter wordt er volop gediscussieerd over het onderwerp. Zo vindt Carlijn dat de leidinggevende voor een gezonde werkomgeving moet zorgen, maar zich niet mag bemoeien met iemands leefstijl.

Esther vindt dat de werkgever zich er niet mee mag bemoeien.

Deze twitteraar vindt dat de gezondheid van de werknemer de verantwoordelijkheid is van de werkgever.

Deze twitteraar vindt dat werknemers en werkgevers allebei de verantwoordelijkheid hebben.

Praat mee

Moet de leidinggevende kunnen zeggen dat een werknemer te dik of ongezond leeft? Vind je dat te ver gaan? Of vind je dat juist bij de rol van de werkgever horen? Hoe ver mag de werkgever eigenlijk gaan met kritiek geven op de leefstijl van de werknemer? Praat mee op onze Facebook-pagina!