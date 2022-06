Daghoroscoop 4 juni - Berg op wat je niet wilt kwijtraken, Leeuw!

VANDAAG JARIG

Je sociale- en liefdesleven belooft dit jaar plezierig te verlopen. Van strubbelingen in dat opzicht lijkt geen sprake; je liefdesplaneet heeft zich gepositioneerd aan de top van je horoscoop. Je sociale kring zal groter worden; vrijgezellen kunnen hun partner vinden en trouwen.

ZONDAG JARIG

Met je liefdesplaneet op een prominente plaats in jouw horoscoop zul jij je aangetrokken voelen tot mensen met aanzien en macht. Macht is vandaag de dag een sterk afrodisiacum, maar dat is niet genoeg. Er moet ook een geestelijke klik zijn.

MAANDAG JARIG

Als je nog alleen bent kun je dit jaar iemand ontmoeten met wie het meteen klikt, die je aanvult op het creatieve vlak en in idealistisch opzicht. Jouw ideale partner is iemand met een goede positie, en die liefst ook geïnteresseerd is in muziek en/of liefdadigheid. Zoek en gij zult vinden.

RAM

Je zult genieten van geestelijke activiteiten. Zoek het gezelschap van mensen die je mentaal uitdagen. Kansspelen leveren plezier op zolang je niet per se wilt winnen. Op creativiteit rust zegen; vooral op schrijven en ontwerpen.

STIER

Je kunt verbaal worden aangevallen terwijl je dat niet verwacht. Als je dat aantrekt zal het de hele dag door je hoofd blijven spoken. Vraag een naaste je te vervangen bij een formeel samenzijn waar je geen zin in hebt.

TWEELINGEN

Een gespannen sfeer kan makkelijk in ruzie ontaarden. Zet rustige muziek aan, dat kalmeert. Als je met vrienden hebt afgesproken wordt je humeur beter. Breid je horizon uit; de wereld is groter dan de eigen, kleine kring.

KREEFT

Moed en zelfvertrouwen stellen je in staat een geliefd project te starten dat je financieel onafhankelijk kan maken. Houd wel rekening met de wensen van anderen. Verdedig niet ten koste van alles een mening en maak geen ruzie.

LEEUW

Je kunt je ineens bewust worden van bedrieglijk gedrag. Berg op wat je niet wilt kwijtraken. Een gesprek over wat van wie is kan de adrenaline door je bloed jagen. Zoek dit weekend gezelschap met wie je kunt lachen.

MAAGD

Er kan onverwacht een beroep worden gedaan op jouw expertise. Pas op voor juridische valkuilen en voorkom dat huiselijke afspraken een wig drijven tussen jouw partner en jou. Zeg wat je vindt, zonder agressief te worden.

WEEGSCHAAL

Interessante mensen kunnen contact met je zoeken als je openstaat voor een nieuwe ervaring. Je intelligentie en gevoel voor humor trekt anderen aan. Moedig naasten aan optimaal te presteren. Je invloed neemt toe.

SCHORPIOEN

Maak een afspraak met een arts als jij je zorgen maakt over jouw gezondheid. Symptomen kunnen misleiden. Je kunt dit weekend mensen ontmoeten die je een andere kijk op jouw situatie geven. Luister en profiteer ervan.

BOOGSCHUTTER

Een mens weet niet altijd wat hem te wachten staat. Leef in het heden en heb nergens spijt van. Begeef je in een ander sociaal circuit en leer nieuwe mensen kennen van hetzelfde niveau als jij ontevreden bent of depressief.

STEENBOK

Je veroorzaakt chaos of een ongeluk als je een impuls volgt of zomaar wat doet. Volg het pad dat je kent om te komen waar je wilt zijn. Kijk goed uit in het verkeer; er zijn altijd mensen die denken dat regels niet voor hen zijn.

WATERMAN

Je kunt voor een moeilijk besluit komen te staan. Wissel informatie uit met partners en ruim op wat tot ontevredenheid leidt. Een stevige work out of fietstocht is ideaal om de stress van de week van je af te schudden.

VISSEN

Door allerlei redenen kun je de tijd vergeten en daardoor te laat op een afspraak arriveren. Een huisgenoot kan een steen des aanstoots worden; je bent zelf koppig en de ander ook. Laat het niet tot een confrontatie komen; ontspan.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!