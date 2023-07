De bikini is jarig: ’Vooral dierenprints doen het goed’

Nog geen bikini gescoord voor deze zomer? Dan is vandaag dé perfecte dag om toe te slaan want het is jaarlijks internationale bikinidag op 5 juli. Op de verjaardag van de bikini vieren we ook de diversiteit van het aanbod. Deze kledingset van top en broek is er namelijk in enorm veel varianten, zowel qua materiaal, design als print.

’Dit seizoen zijn de hoog opgetrokken taillebroeken in de mode.’ Ⓒ Getty Images