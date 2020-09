Model Elianne: Nooit zonder mijn hulphond

Elianne Speksnijder Ⓒ Fotografie STEF NAGEL

Alleen maar superslanke, blonde jonkies op de catwalk? Niet langer! Elke vrouw is anders en de modellen tegenwoordig gelukkig ook. Vijf prachtige vrouwen in even prachtige najaarsmode! In dit deel: Elianne Speksnijder (30). Ze maakte met haar engelachtige uitstraling veel indruk als rolstoelmodel op de catwalk. Samen met hulphond Skyler (4) gaat ze ervoor. „Je kunt ons alleen als duo boeken.”