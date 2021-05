Lekker je weekend in met louter positieve verhalen

Recept: Máxima’s alfajores koekjes

Koningin Máxima is afgelopen week 50 jaar geworden. Culi-expert Marjolein: „Jaren geleden was ik in Argentinië. Onze koning had net verkering met Máxima. De koekjes die onze koningin vorig jaar voor haar verjaardag bakte, heb ik er niet gegeten.’’ Gelukkig deelt Marjolein wel het recept!

Journalist Larissa dolblij met vaccinatie

Journalist Larissa Pans (45) kon niet wachten tot ze het coronavaccin kreeg. Doordat haar lichaam een dubbele longembolie te verwerken heeft gehad, zou ze extra vatbaar zijn voor de heftige gevolgen die corona met zich kan meebrengen. De eerste prik zit erin, dat is al het begin.

Karin’s jongste zoon is dragqueen

Afgelopen maandag was het Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie, Transfobie en Interseksefobie. Karin Slot (55) heeft twee zoons die beiden homo zijn. Haar nog thuiswonende, jongste zoon Tim (22) is dragqueen en in de dragscene beter bekend als Vivaldi: „Heerlijk dat Tim dat durft.’’

Isabeau gelukkig met haar twee relaties

Verliefd, verloofd, getrouwd tot de dood ons scheidt? Da’s mooi, maar het kan natuurlijk ook anders. Isabeau Jensen (27) heeft een driehoeksverhouding met haar vriend Felix en vriendin Mik. „Liefde wordt vaak verward met eigendom, maar ik ben van niemand. Ik ben een individu, dat met meerdere mensen een liefdevolle verbinding aan kan gaan.”

Carlos Lens geeft hardlooptips

In beweging blijven is belangrijk. Net zo belangrijk als lekker vertoeven in de buitenlucht. De perfecte workout om dit allebei te doen is hardlopen, maar hoe begin je? Carlos Lens (49), personal trainer van onder andere Linda de Mol, vertelt hoe je het beste kunt beginnen met hardlopen.

Alsnog trouwen!

Dat hun geplande huwelijksdatum middenin de coronapandemie viel, was voor veel stelletjes een reden om de bruiloft uit te stellen. Maar nu het virus dan eindelijk zijn uiterste houdbaarheidsdatum lijkt te bereiken, kunnen voor deze drie stellen alsnog de sluiers en bruidsboeketten uit de kast. Ook leuk: Pascalle Koldenhof, weddingplanner bij Paca-Productions geeft 3 tips over hoe je een huwelijk heel feestelijk kunt maken, ondanks de coronarestricties. Daarnaast weet mode-redacteur Kim Querfurth welke bloemen de trend zijn op je bruiloft!

Mooi op elke leeftijd

Voor onze populaire rubriek ’Mooi op elke leeftijd’ zetten we vrouwelijke dertigplussers in het zonnetje. Want wij vinden alle vrouwen mooi: ongeacht gewicht, maat en/of ’schoonheidsfoutje(s)’. Wat is jouw beautygeheim en waarvan ga jij stralen? Deze week Natasja Kilerciyan (37), ze is getrouwd, heeft een zoon (6) en is eigenaar van een cateringsbedrijf.

Wie doet Wat

In de rubriek ‘Wie Doet Wat’ spreken we iedere week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Deze keer Renée Lamboo-Kooij (36), eigenaar en oprichter van het online platform over financiën PorteRenee. Ze had een restschuld van 40.000, maar nu streeft ze naar financiële onafhankelijkheid.