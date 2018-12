Weekhoroscoop week 18

Dit kan een week met veel diepgang worden. Er ligt een mooie kans om dingen te veranderen, als af en toe een stapje opzij gedaan wordt en er compromis wordt gesloten. Realiseert u zich dat u door het inhouden van uw gevoelens juist op termijn in woede kunt uitbarsten. Ook als u zich inhoudt om de lieve vrede te bewaren. Eerlijkheid biedt juist een kans om er samen weer uit te komen. Deze week jarig? U staat in het middelpunt van alle aandacht. Ook al bent u daar meestal niet zo dol op, dit jaar geniet u er stiekem zelfs een beetje van. Een feestje kunt u het beste in de kroeg vieren. Met een beetje drank komen er heel wat interessante gesprekken los. Zo komt u nog meer te weten over uw vrienden. Maak binnen het gezin wel duidelijke afspraken wie wat regelt voor het feest. U zit namelijk niet te wachten op ruzie met uw man.