Nick vond zijn oude vakantieliefde terug: ‘Had ik wilde nachten met deze vrouw beleefd?’

Martine heette ze. Een prachtige meid: slank, ondeugende groene ogen, een olijfbruine, glanzende huid en lang zwart haar tot bijna op haar billen. Wat een verschijning! Als zij met haar vriendinnen over de camping liep, lieten alle jongens acuut alles uit hun handen vallen en verrekten ze hun nek om haar na te kijken. Ik ook. Ik dacht alleen maar: kansloos...

Branieschoppers

Die zomer had ik voor het eerst genoeg gespaard om twee weken naar een camping te gaan. Het werd De Krim op Texel, met een vriendengroep van mijn studiejaar. Best branieschoppers: veel lawaai maken en veel bier drinken. Als timide zieltje liftte ik daar tijdens onze uitgaansavonden graag op mee. Beetje stoer doen en schaapachtig lachen naar de meisjes. Maar ik had weinig succes; niet gevat en doortastend genoeg. Vaak belandde ik in gesprek met de minder knappe vriendin en ging ik in m’n eentje huiswaarts.

Van deze vakantie had ik dan ook weinig verwachtingen. Dat één van mijn vrienden ervandoor zou gaan met Martine, die met haar sexy zomerjurkjes en verleidelijke dansmoves alle aandacht trok, leek me een uitgemaakte zaak.

Zonsondergang

Na een week van overdag liggen op het strand en ’s avonds naar de kroeg werd ik mijn vriendenclub een beetje zat. Steeds vaker ging ik er alleen op uit.

Op een mooie avond kwam ik Martine op het strand tegen. Ook zij had het een beetje gehad met haar vriendinnenclub. We raakten aan de praat, deelden mijn biertje en keken naar de zonsondergang. Toen ze het een beetje koud kreeg, gaf ik haar mijn sweater. Uiteindelijk kroop ze steeds dichter tegen me aan en voordat ik het wist, voelde ik ineens haar heerlijke lippen op de mijne. Er ging een schok door me heen. Ze vertelde dat ze mij al in het vizier had gehad. ‘Ik val niet op blaaskaken, jij doet tenminste normaal.’

Nachtelijke zwempartijen

Het was een fantastische tweede vakantieweek. Martine en ik grepen elk moment aan om ertussenuit te knijpen, onze vriendenclubs in opperste verbazing achterlatend. Martine en ik, dat had niemand zien aankomen en ik nog het minst.

Op het gebied van de liefde was ik schuchter maar leergierig en Martine was een fantastische lerares. Zij was met een eigen tentje gekomen en we ’woonden’ de laatste dagen en nachten samen. We dwaalden over het strand en in de duinen en hielden nachtelijke, naakte zwempartijen, waarna we vreeën op het strand totdat de zon weer opkwam.

Uitmaken per brief

Wat waren we verliefd en natúúrlijk zouden we contact houden. Maar zij woonde aan de andere kant van het land en ik had geen auto en te weinig geld voor de trein. Ik heb de brieven bewaard waar het verlangen vanaf droop.

En toen ontmoette ik iemand anders. Ik maakte het per brief uit met Martine, maar ik kon haar niet vergeten. Op een gegeven moment belde ik haar met luid bonzend hart op dat ik spijt had en dat ik eigenlijk alleen haar wilde. Het was te laat... Ook Martine was doorgegaan met haar leven en had inmiddels een ander.

Goeie timing

Ik trouwde, kreeg kinderen, maar bleef altijd van Martine dromen. Na zeventien jaar huwelijk ben ik gescheiden. Op een eenzame avond in mijn nieuwe flat ging ik haar zoeken op Facebook, maar blijkbaar deed ze niet aan social media.

Ik vond wel haar toenmalige vriendin en stuurde een chatbericht. ’Wat een romantisch idee dat je Martine zoekt’, antwoordde ze. ‘En wat een goeie timing... Ik geef haar jouw telefoonnummer, dan kan ze zelf beslissen of ze je belt.’

Degelijke vrouw

De volgende dag hing Martine al aan de telefoon. Dolenthousiast. Mijn hart maakte een sprongetje; haar stem klonk precies hetzelfde. Nee, ze was mij ook nooit vergeten en natuurlijk wilde ze afspreken. Met het hart in m’n keel en een grote bos rozen belde ik bij haar aan. Een degelijke vrouw met kort pittig rood haar deed open. Ik dacht dat het een vriendin was, maar ze vloog me om de hals en fluisterde in mijn oor: ’Ik ben zo blij om je weer te zien!’

Was dit míjn Martine? Wat was ze veranderd! Alleen haar ogen en stem waren hetzelfde. Ze babbelde honderduit over haar leven, maar ik kon mijn aandacht er niet bij houden en dacht alleen maar: hoe kom ik hier zo snel mogelijk weg? Ik vind het erg om toe te geven, maar ik was op slag genezen en kon me niet voorstellen dat ik wilde nachten met deze vrouw had beleefd.

Een illusie armer ging ik uiteindelijk naar huis. ’Volgende keer bij jou?’ Eh, het is er nooit meer van gekomen.

