Deel 7: ’Ik hou het niet meer, ik móet een zwangerschapstest doen!’

Het is gek om naar huis te rijden nadat je een eerste inseminatie hebt gehad. Of eigenlijk nadat je een inseminatie hebt gehad, en dan maakt het niet uit of het je eerste of je achtste is. Ik weet nog goed hoe ik mij voelde na die eerste keer. Het was zo’n vreemd idee dat ik zomaar zwanger zou kunnen worden. Dat die ene IUI-poging mij mama zou kunnen maken.

Zwanger?

Het was mooi weer in juli / augustus 2020. Elke dag zat ik heerlijk op het balkon van mijn appartement in het zonnetje en genoot ik van de wandelingen met mijn hond. Ik voelde van alles gebeuren mijn lijf, maar of het klopte wat ik voelde wist ik niet. Je wilt natuurlijk heel graag dat je zwanger mag worden, en je geest kan op dat punt echt een loopje met je gaan nemen. Elk steekje, elk pijntje, elk hoofdpijntje, elke vlaag van misselijkheid; de enige gedachte die je hebt is: ’zal dit het zijn?’

De ’wachtweken’ (de weken tussen de inseminatie en je nieuwe menstruatie), zoals ze het noemen, zijn heel pittig. Pittiger dan ik had kunnen bedenken. Je leeft twee weken lang tussen hoop en vrees. De eerste wachtweek vliegt enorm snel voorbij, de tweede week kruipt. De dag van je eventuele menstruatie komt dichterbij en je kunt alleen maar hopen op de beste uitkomst, maar je bent ook iedere keer doodsbang om bij het afvegen op de toilet een rood wc-papiertje in je handen te hebben.

Zwanger!

Na mijn 1e IUI-behandeling, voelde ik mezelf al heel snel anders. Ik kon mijn vinger er niet op leggen, maar ik weet dat ik na een week al tegen mijn moeder zei: „Ik denk dat het is gelukt”. Een paar dagen voordat mijn menstruatie eigenlijk zou moeten beginnen, verloor ik een beetje bloed - wat zomaar eens een innestelingsbloeding zou kunnen zijn.

Toen ik op een woensdagochtend om 05.00 uur wakker werd, hield ik het niet meer. Ik moest een zwangerschapstest doen, en was behoorlijk in shock toen daarop stond ZWANGER 1-2 weken. Mijn hemel, ik ben zwanger! Ik was zo blij, ik was in totaal ongeloof. Het was de eerste keer gewoon raak.

Cadeau

Toevallig had ik voor diezelfde dag afgesproken om bij mijn ouders koffie te gaan drinken. We hadden wat te vieren. Mijn moeder was die dag voor het eerst in jaren medicijnvrij; haar chronische leukemie was in ruste, dus daar zouden we een taartje op gaan eten. Voordat ik op de scooter stapte om bij hen langs te gaan, stopte ik nog even bij de drogist, kocht een leuk rompertje en liet dat tezamen met de zwangerschapstest inpakken.

Mijn moeder was niet verbaasd dat ik met een cadeautje aankwam, er viel tenslotte iets te vieren. Tijdens het uitpakken dacht ze heel even dat het rompertje een mondkapje was (want ja, we zaten midden in de pandemie), maar niet veel later viel het kwartje. Het was zo’n mooi moment. Wat hebben we gelachen met z’n drieën. Ik ben blij dat ik dat toen op film heb gezet.

Van euforie naar boosheid

Het waren een paar euforische dagen, ik was zwanger, mijn leven zou er totaal anders gaan uitzien. Ik bleef iedere dag een zwangerschapstest doen, en mijn menstruatie bleef uit. Maar helaas, 5 dagen later begon ik te bloeden en bleef de zwangerschapstest wit. Ik wilde het niet geloven, dus nog een test ertegenaan. NIET ZWANGER. Het stond er echt.

Ik wilde sterk zijn en schoof het weg met de gedachte ’als ik niet had getest had ik niet geweten dat ik zwanger was’ en ’er was nog niet eens een hartje’. Later, en dan bedoel ik een paar maanden later, kwamen de frustratie en de boosheid pas. Het besef dat het bij mij niet zo heeft mogen zijn en bij anderen wel. Maar daarover ga ik jullie volgende week vertellen.

Volg de verhalen van Isabelle ook via haar YouTube-kanaal.