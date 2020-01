Daghoroscoop 31 januari

VANDAAG JARIG

Uw financiële planeet Neptunus, is een verhaal apart. Hij opereert op zijn eigen manier en volgens zijn eigen regels en als u hem niet in de gaten houdt kan hij voor een financieel schandaal zorgen. Een verbouwing of renovatie zal waarschijnlijk lang duren, maar zal het wachten waard zijn.

RAM

Richt u op persoonlijke zaken vooral waar het uw gezondheid betreft. Door een veranderde levensinstelling kunnen mensen die u lang niet hebben ontmoet denken dat u een gedaantewisseling hebt ondergaan. Luister eens naar anderen.

STIER

Besluiten kunnen vandaag meer gebaseerd zijn op emoties dan op logisch denken. Hoewel u niet veel loslaat over datgenen wat u bezighoudt zou het geen kwaad kunnen uw hart eens uit te storten bij een goede vriend(in).

TWEELINGEN

U zult goed in staat zijn doeltreffend te communiceren met vrienden en kennissen. Zet uw wensen helder uiteen. Toon u bereid al wat nieuw is te omarmen en overweeg in ernst om weer te gaan studeren of een verre reis te plannen.

KREEFT

U kunt nu goed met anderen overweg en u bent gelukkig in staat beide kanten van een medaille te zien. Er zal sprake zijn van aandacht voor relaties, zowel persoonlijke als professionele en u begrijp de fijne nuances van situaties.

LEEUW

Gesprekken over een verdere studie of buitenlandse reis zullen goed verlopen. Iemand die in het buitenland is geboren kan vandaag van zich laten horen. Uw geest is actief en u zult hunkeren naar nieuwe ervaringen.

MAAGD

Er kan een kwestie ter sprake komen die te maken heeft met gezamenlijke inkomsten. Een romance op de werkvloer behoort tot de mogelijkheden. Het is echter ook denkbaar dat u kopje onder gaat in uw werk.

WEEGSCHAAL

Zowel op persoonlijk als zakelijk gebied zult u uw ideeën helder kunnen overbrengen, Een contract kan hierbij een rol spelen. Een goed moment om een romantisch samenzijn te plannen of voor het voltooien van een project.

SCHORPIOEN

Uw ideeën zullen ingang vinden als zij te maken hebben met werk dat op handen is of met een kwestie die met gezondheid te maken heeft. Een liefdesaffaire verdient bijzondere aandacht. Blijf eens thuis met uw partner.

BOOGSCHUTTER

U zult uw ideeën over de liefde of een creatief project goed over het voetlicht weten te brengen. U kunt met iets of iemand uit het verleden te maken krijgen waarbij uw emoties sterker zullen zijn dan uw verstand.

STEENBOK

Een financiële kwestie vraagt aandacht en kan te maken hebben met uw normen en waarden of met de wijze waarop u iets waardeert. Besteed voldoende tijd aan uw gezin en zorg ervoor dat een ieder zich veilig voelt thuis.

WATERMAN

In woorden kunt u met iedereen de strijd aangaan al hebt u de neiging te snel van het ene naar het volgende onderwerp te springen. Tot begin maart vereist uw privéleven uw bijzondere aandacht. Verzorg en kleedt uzelf goed.

VISSEN

Focus op uw financiën en bedenk hoe u meer geld zou kunnen verdienen of een goed contract zou kunnen binnenslepen. Grijp uw kans als u een koopje kunt halen. Houd rekening met emotionele reacties m.b.t. uitgegeven geld.