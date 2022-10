Perfecte plaatjes in het kraambed: ’Stop met doen alsof’

„Een kleine 22 jaar geleden beviel ik voor het eerst. Ik was 23 en zag er als een berg tegenop. Terecht, zo bleek achteraf, want bevallen is afschuwelijk. Een enkeling ervaart het als iets prachtigs met een vleugje romantiek; ik hou het liever bij de feiten – het is ongemakkelijk, het doet bizar veel pijn, het duurt te lang en het is zo overweldigend, dat je er weken later nog van ondersteboven bent.

Chic

Ik moest er niet aan denken me, met mijn benen wijd, over te geven aan zorgverleners, maar begreep ook wel dat ik mijn eerstgeborene moeilijk met wat rochelen als een haarbal op kon kotsen.

De natuur had het nou eenmaal zo bedacht, er was geen ontkomen aan. Nou, dan maar met mijn haren goed gestyled en een keurig laagje make-up op er het beste van proberen te maken. Ik zou er in elk geval chic bijliggen.

Lijkbleek

Het was echter snel gedaan met de chic. Binnen een uur nadat het infuus was aangesloten, rolden de tranen over mijn wangen en zat mijn mascara ergens ter hoogte van mijn kin. Het natte washandje op mijn voorhoofd deed alle inspanningen tot een leuke hairdo teniet.

En toen de baby er uiteindelijk uitkwam, was mijn hele gezicht dik van het persen - niet rood trouwens, maar lijkbleek door het bloedverlies.

Posterformaat

Natuurlijk werd er ook bij mij een foto gemaakt van de verse baby in mijn armen. Ik werkte destijds bij een lokale krant, waar de desbetreffende foto (overgebracht door de trotse vader) op posterformaat werd afgedrukt en op elke deur was gehangen. Het was Instagram 2001, zeg maar. Ver voor het ooit het perfecteplaatjesplatform werd.

Te privé

Negen maanden geleden beviel ik voor de vierde en laatste keer. Er zijn wel wat foto’s van die eerste momenten gemaakt, maar die hield ik dit keer voor mezelf. Niet omdat ze niet voldoen aan het perfecte Instagramplaatje, maar omdat ze te privé zijn. Te kwetsbaar.

Ik had mezelf ook even kunnen oplappen en met mijn haar in de krul en een likje make-up me weer in de kussens kunnen laten zakken, maar voor wie?

Sixpack

Het zou alleen maar een onrealistisch beeld schetsen. Ik ben ervan overtuigd dat de vele burn-outs onder jongeren voor een groot deel veroorzaakt worden doordat ze de hele dag door worden geconfronteerd met iets wat ze zelf niet zijn.

Moet je dat jonge moeders willen aandoen? Die staat al stijf van de onzekerheden. Die denken al dat je na je bevalling binnen zes weken een sixpack kunt hebben, als je maar je best doet.

Stop

Ann Dominique, de vriendin van Danny Froger is een plaatje. Ik denk dat zij er echt zo beeldig bij heeft gelegen, ze heeft misschien hooguit even een borstel door haar haren getrokken. Maar wat ik met regelmaat op social media voorbij zie komen, kan gewoon niet.

Meteen leuke kleding aan, make-up op, filter eroverheen: niets op de foto wat duidt op die geboorte - buiten de baby. ’Stop met doen alsof’, zong Nielson in De Beste Zangers. Maar echt, stop ermee.

Ponykamp

Stop met doen alsof je het een peulenschil vond, alsof je er helemaal glitter & glamour doorheen rolt. Je liegt jezelf voor en je geeft andere vrouwen het gevoel dat ze het niet goed hebben gedaan. De lat ligt veel te hoog en dat doen we zelf. Stop met doen alsof je leven één groot ponykamp is. Dat.Is.Het.Namelijk.Niet.Integendeel.”

Meer VROUW

