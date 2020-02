Daghoroscoop 20 februari

VANDAAG JARIG

Qua carrière hebt u een sterk jaar achter de rug; u hebt bereikt wat u wilde en kunt uw aandacht nu verleggen naar andere zaken: uw vrienden en groepsactiviteiten. De vruchten van uw succes zijn de mensen die deel uitmaken van uw sociale leven, maar de nadruk zal niet op liefde liggen.

RAM

Blijf gefocust op een praktisch doel als u onderweg bent en handel rechtlijnig. Houd er rekening mee dat een toevallige ontmoeting u ertoe kan verleiden omwegen te nemen. De juiste persoon kan op het juiste tijdstip verschijnen.

STIER

U kunt in uw achterhoofd een vervelend stemmetje horen dat het oneens is met alles wat u aan het doen bent. Neem u voor één ding per dag te veranderen als uw partner vaak klachten uit over uw gewoonten en daarbij druk uitoefent.

TWEELINGEN

Blijf thuis en neem een vrije dag als u zich niet optimaal voelt. Een korte rustperiode is alles wat u nodig hebt om weer de oude te worden. Doe uw ding; achter uw neus aanlopen kan tot vreemde omwegen leiden naar nieuw terrein.

KREEFT

Het kan een productieve dag worden als er tenminste geen dringende dingen van u worden verwacht. Tegen lunchtijd kunt u met een kleine tegenslag te maken krijgen. Wijs iemand die u geld verschuldigd is erop dat de termijn is verstreken.

LEEUW

Probeer uitgeleend geld terug te krijgen voor iemand van de radar verdwijnt of een belofte vergeet. Instanties kunnen uw voortgang vertragen of dwingen alles volgens hun regels te doen. Goedkeuring kan op zich laten wachten.

MAAGD

Let op uw gedrag en ook op hetgeen u zegt als u op iemand indruk wilt maken. Een vervelende opmerking maakt u bij niemand geliefd. Voeg een slipcursus toe te voegen aan uw “to- do –lijst”, ook al zit u al jaren achter het stuur.

WEEGSCHAAL

Wees niet al te zeker van uw zaak, want al geniet u kosmische bescherming, u zult niet aan alles kunnen ontkomen. Scherm uzelf zo goed mogelijk af, lees alle kleine lettertjes, word nergens lid van en trek niet te snel conclusies.

SCHORPIOEN

Nieuwe ideeën en de nodige feedback van een relatie of uw partner stellen u in staat uw financiën te bestieren. Geestelijke stabiliteit en goede communicatie helpen ook. Er kunnen vervelende feiten aan het licht komen.

BOOGSCHUTTER

Het kan moeilijk zijn iemand van uw team die leiding of training te geven die vereist is. Een salariskwestie kan een schaduw werpen over onderhandelingen. Controleer referenties en kwalificaties van mensen die voor u willen werken.

STEENBOK

Concentreer u op of verdiep u in werk dat u doorgaans saai vindt. Een doeltreffende aanpak zal helpen een bijzondere taak te volbrengen. Zet gedachten op een rij zodat u op het juiste moment het juiste zult kunnen zeggen.

WATERMAN

Toenemende verwachtingen kunnen uw hart doen overslaan. Een ongebruikelijke gebeurtenis met een toevallige ontmoeting tot gevolg, kan voor opwinding zorgen waarvan de vonken zullen afslaan. Luister naar uw intuïtie.

VISSEN

Ook al bent u zich doorgaans bewust van hetgeen zich om u heen afspeelt, blijf op uw hoede voor mensen die u niet goed kent. Een negatieve invloed heeft de komende dagen de overhand. Iemand vertelt leugens of draait om iets heen.