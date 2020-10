Rosita’s ouders zijn verstandelijk beperkt

Rosita Vis (45) Ⓒ Eigen foto

Voormalig kinderrechter Cees de Groot pleit voor een wet waarin anticonceptie kan worden opgelegd aan vrouwen die wegens verslaving, psychiatrische aandoening of verstandelijke handicap niet voor een kind kunnen zorgen. Rosita Vis (45) is zo’n kind van verstandelijk beperkte ouders. Zij ziet echter niets in verplichting. „Ik had mijn kindertijd graag anders gezien, maar ik ben dankbaar dat ik er ben.”