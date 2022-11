Daghoroscoop 25 november - Grijp elke kans, Ram!

VANDAAG JARIG

Je kunt er op rekenen dat je aantrekkelijke banen krijgt aangeboden, wellicht in het buitenland. Heb je problemen gehad met jouw gezondheid, dan zullen die volgend jaar mei achter de rug zijn, misschien door ingrijpen van een buitenlandse arts. Blijf desalniettemin voorzichtig en alert.

RAM

Invloedrijke lieden zijn toegankelijk. Er kunnen prettige vooruitzichten en veelbelovende carrièremogelijkheden ter sprake komen. Een perfect moment om een eind omhoog te schieten op de maatschappelijke ladder. Grijp elke kans.

STIER

De kosmos zorgt voor nieuwe inzichten en optimisme. Luister naar hetgeen anderen te zeggen hebben zonder er meteen een oordeel over te vellen. Mensen met verschillende achtergronden kunnen positieve ervaringen met je delen.

TWEELINGEN

Je kunt vandaag een goede indruk maken op medewerkers en cliënten. Jouw sterrenbeeld heeft momenteel een voorsprong op het gebied van commerciële en professionele deals. Een prima dag om je te verdiepen in jouw bezittingen.

KREEFT

Er begint een nieuwe cyclus die gunstig is voor onderhandelingen. Stel jezelf de vraag hoe vriendschappelijk je zelf bent als je gebrek aan steun ondervindt van de kant van partners. Probeer die eigenschap te ontwikkelen.

LEEUW

Besteed extra aandacht aan jouw gezondheid en werkomstandigheden. De komende twee weken zijn een goede periode om met een dieet te beginnen, een fitnessprogramma te volgen, naar de sportschool te gaan en daar stevig te zwoegen.

MAAGD

Creatieve projecten, sportieve prestaties en romantiek worden begunstigd. Je kunt betrokken worden bij een gemeenschappelijk project, zoals een cultureel festival of een tentoonstelling. Zaai nu planten of groenten in een kas.

WEEGSCHAAL

Er kunnen zich positieve veranderingen voordoen die betrekking hebben op vastgoed en je kunt tot de ontdekking komen dat niets de vergelijking kan doorstaan met jouw eigen huis. Stel het de komende tijd gastvrij open.

SCHORPIOEN

Een goed moment om met iets nieuws te beginnen of plannen in gang te zetten voor onderzoek van allerlei aard, alsook om veranderingen door te voeren in jouw directe omgeving. Maak een werkstuk af en teken een contract.

BOOGSCHUTTER

Reken op vooruitgang op financieel gebied. Een goed moment om met iets nieuws te beginnen waarvan je hoopt dat het geld zal opbrengen. Wees echter behoedzaam met geld uitgeven en het tekenen van een contract.

STEENBOK

De kosmos kondigt een periode aan van gelukkige en creatieve trends. Jouw charisma zorgt voor allerlei goeds in jouw leven. Vrijgezellen die met een nieuwe liefde zijn begonnen zullen het gevoel hebben dat er meer in het vat zit.

WATERMAN

Als je bij een geheime romance bent betrokken moet je rekening houden met consequenties als een van je al een verhouding heeft. Iemand komt nu of binnenkort achter deze clandestiene relatie. Betoond meegevoel wordt beloond.

VISSEN

De kosmos kondigt een nieuw begin aan. Je kunt vrienden maken op hoge posities. Zakelijke lunches, buurtbijeenkomsten en één op één gesprekken zijn allemaal broedplaatsen om te netwerken. Zorg ervoor dat u wordt opgemerkt.

