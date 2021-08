B&B Vol liefde: ‘Jacob gooi die vier vrouwen je huis uit!’

„Terwijl Jacob in zijn B&B in Portugal letterlijk alles uit de kast trekt om het zijn vier logees naar de zin te maken, zet hij vooral zichzelf voor gek. Mijn gevoel vloog van ongemakkelijkheid naar verbijstering en ik hoorde mezelf naar de tv roepen: ‘doe dit nou niet!’

Want welke idioot gaat nou met een helm op, op een surfplank in een zwembad staan? Maar deze plaatsvervangende schaamte heeft officieel plaatsgemaakt voor medelijden.

Van kwaad tot erger

Ook ik lig liever op een strandbedje te bakken in de zon, dan een lesje surfen van Jacob op nog geen meter van de betegelde zwembadrand. Maar de arme man negeren, maakt de ongemakkelijke situatie alleen maar erger. Het was duidelijk een schreeuw om aandacht. Aandacht van vier vrouwen die hem onderhand geen blik waardig meer gunnen, in zijn eigen huis. Inmiddels hebben de dames ook de Roemeense schoonmaakster bij hun bondje betrokken en is het vijf tegen één.

Als een wanhopige Jacob ook nog eens voor een draaiende camera in z’n eentje gaat dansen op de tennisbaan, heb ik nog meer met hem te doen. Z’n armen in de lucht alsof-ie op festival Mysteryland staat. Op z’n slippers op een dancenummer met een wel heel toepasselijke titel; ‘I feel love’. Hij geeft zelf – godzijdank – toe dat we de echte Jacob nog niet hebben gezien. Dit is de verveelde versie en die gaat alleen maar van kwaad tot erger. Lieve Jacob, bescherm jezelf en gooi die vier vrouwen zo snel mogelijk je huis uit! Voordat het echt te laat is…

Lekker wijf

Waar de ene na de andere dame wél de B&B verlaat, is bij Bert in Frankrijk. Het valt me op dat dit steeds in vol ornaat gebeurt. Terwijl zowel Romana als Gwen in de meest onflatteuze outfits in de B&B rondliepen, verlaten ze in een prachtige jurk het erf. Maar zelfs daar lijkt Bert geen oog voor te hebben. Hij laat de dames gewoon zelf sjouwen met hun koffers. Wel of geen jurk aan.

Bij binnenkomst van de nieuwste dame beginnen zijn ogen ineens wel te glunderen. Nummer vijf is volgens Bert een lekker wijf. (Misschien is er dan toch nog hoop voor Jacob en krijgt ook hij een vijfde kans!) Maar of de Friese Froukje een match is met onze botte boer Bert betwijfel ik. Hij kwam in elk geval weer uit de schuur bij hun eerste ontmoeting, maar daar houdt de vergelijking dan ook op. Praatgrage Froukje is een totaal ander type dan haar voorgangers. Over wie Bert het trouwens, om een vage reden, absolúút niet wil hebben tegenover de nieuwe vrijgezel.

Sexy sportpakje

In Roosendaal zit nieuwkomer Christian op de praatstoel. Deze salesmanager blijft zichzelf maar verkopen. En dan ook nog eens zonder enige vorm van zelfspot. Roxanne wordt er absoluut niet warm van, maar zij was al afgeknapt toen hij vertelde wekelijks bij ‘Casa di mama’ te eten. Als Roxanne vervolgens eindelijk een van haar truien verruilt voor een sexy sportpakje met diep decolleté, wordt Christian daar op zijn beurt niet warm van. Het gesprek draaide natuurlijk ook even vijf minuten niet om Christian, toen Roxanne in het pakje op de nek van Mitch klom, terwijl Mitch vele diepe squats maakte.

In Italië speelt de vermoeidheid ondertussen op en begint het dagelijks op elkaars lip zitten er bij B&B-eigenaren Debbie en Vincent in te hakken. Vincent kan zijn aandacht niet meer tussen de drie vrouwen verdelen. Dat snap ik volkomen; hij moet daarnaast nog een hele bouwval tot B&B omtoveren. Wat ik dan weer niet snap is waarom hij die zweverige Sofie niet haar koffers heeft laten pakken. Arme Marcella zag de afwijzing ook niet aankomen.

https://twitter.com/xLisaMaria/status/1426988002178473984

Eisenpakket

Diva Debbie pakt gewoon haar me-time en trakteert zichzelf op een luxe gezichtsbehandeling. Uiteraard met bestie Nathalie. Ik vraag me trouwens af of Nathalie zelf een relatie heeft, want die ‘amoureuze’ adviezen van haar raken kant noch wal. We weten als kijker natuurlijk allang dat zowel Chris als Pascal niet aan het eisenpakket van Debbie voldoen. Ik kan alleen maar hopen dat ze dit ook zo snel mogelijk aan de mannen zelf vertelt, voordat Pascal zich nog meer openstelt.

In Oostenrijk heb ik voetbaltrainer Erik nog nooit zo vrolijk gezien als tijdens de accordeonles. (Heeft Mark dit nou echt vanuit Nederland geregeld?! Dan is die man een stuk grappiger dan ik dacht.) Erik is in elk geval helemaal opgebloeid sinds het vertrek van Mark. Het lijkt alsof hij zelfs zijn foute grappen heeft overgenomen. Helaas is Caroline pas te verleiden als hij wat serieuzer wordt. Maar Erik doet in elk geval zijn best… Zijn hand lag al stiekem op haar billen tijdens het dansen in de tuin.”