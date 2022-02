Moet straatintimidatie strafbaar worden?

Cijfers

Hoewel mannen ook straatintimidatie ervaren, is het aantal gevallen aanzienlijk minder. Uit het onderzoek van het CBS in de periode 2020 en 2021 blijkt dat 2 op de 3 vrouwen lastig worden gevallen op straat en bij mannen zijn het er 1 op de 3. Er zijn verschillende vormen van straatintimidatie, zoals nafluiten, nasissen of klakken, naroepen en achtervolgen. Nafluiten komt het vaakst voor: de helft van de vrouwen werd 1 keer of vaker nagefloten. Naroepen, naklakken en nasissen gebeurde bij 40 procent van de jonge vrouwen die meededen met het onderzoek. Een kwart van de vrouwen zegt zelfs achternagelopen te zijn.

Belangrijk om te vermelden is dat het CBS-onderzoek plaatsvond tijdens in de periode waarin corona in ons leven was. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat de beperkende coronamaatregelen zoals onder andere de avondklok en sluiting van horeca hebben geleid tot een lager aantal gevallen van straatintimidatie.

Mogelijke oplossingen

Wat moet er gedaan worden om straatintimidatie te stoppen? Lieke Lorea Gaminde, voorzitter van Stop Straatintimidatie vertelt in de Telegraaf dat mannen wat haar betreft meer verantwoordelijkheid mogen nemen. „Zij moeten andere mannen aanspreken op hun gedrag als dat nodig is. Naar het slachtoffer gaan om haar te helpen of te steunen.” Journalist Milou Deelen is het hiermee eens. „Het lijkt me een goed idee om naar het ’slachtoffer’ toe te lopen om te vragen of het gaat. Zodat diegene zich veiliger en gehoord voelt”, zegt ze in de Cosmopolitan.

In Nederland gonst het van de meningen op twitter over hoe straatintimidatie opgelost kan worden. Zo twittert Patty dat ze vindt dat aangiftes tegen straatintimidatie niet serieus genomen worden.

Deze twitteraar deelt een video met tips voor mannen.

Erik vindt dat het wettelijk verboden maken van straatintimidatie een deel van de oplossing is.

Deze twitteraar zegt dat bewustwording rond straatintimidatie een oplossing is.

Deze twitteraar biedt een online workshop aan.

Praat mee

Hoe denk jij dat we straatintimidatie kunnen oplossen? Moet het wettelijk verboden worden? Of moet het al aangepakt worden in de opvoeding en de schoolbanken? Wat vind jij dat er moet gebeuren? Praat mee via onze Facebookpagina!