Daghoroscoop 23 november - Een goede dag om op koopjes uit te gaan, Schorpioen

VANDAAG JARIG

Dit jaar ligt de focus nog op studie en jouw intellectuele ontwikkeling. Daarna zul je spiritueel geprikkeld worden. Pluto begeleid je in financiële zaken, maar maakt in het voorjaar een overstap naar intellectuele belangen; dat duurt twee jaar en dan grijpt hij de macht op langer termijn.

RAM

Jouw leidinggevende kwaliteiten kunnen herkend worden door jouw baas die jou aan het hoofd kan zetten van een veeleisend project. Je kunt die uitdaging aan, dus duik erin. Ga, indien nodig, naar de schoolbanken terug voor een speciale training.

STIER

Jij voelt je aangetrokken tot sterke mensen die voor hun mening durven uitkomen. Een nieuwe kennis kan zich rechtstreeks een weg naar jouw hart banen en nog voor je het beseft kan passie een onderdeel zijn van wat er daarna gebeurt.

TWEELINGEN

Vandaag kunnen zich intense gevoelens laten gelden. Jaloezie of onenigheid met jouw partner behoren tot de mogelijkheden. Probeer te analyseren of de situaties waarmee je wordt geconfronteerd reacties zijn op jouw gedrag.

KREEFT

Door vroeg te beginnen blijf je de concurrentie voor en ben je op alles voorbereid. Een gesprek met iemand in nood doet je beseffen hoe goed je het zelf hebt. Jouw oog voor details komt vandaag goed van pas; lees de kleine lettertjes!

LEEUW

Een flexibele aanpak is jouw sleutel tot succes. Concentreer je, als dat kan, op jouw eigen belangen en breng afwisseling in dagelijkse bezigheden. Vervelend werk tempert jouw enthousiasme. Zet rusteloosheid constructief in.

MAAGD

De komende weken neemt het tempo toe en zal er bijzondere aandacht zijn voor de aangename kanten van het leven. Jouw grootste probleem kan het beheren van jouw financiën zijn. Volg jouw eigen wensen als je een vakantie plant.

WEEGSCHAAL

Het kan een hectische maar interessante dag worden. Dankzij jouw drive en energie zal jouw productiviteit de komende dagen toenemen. Sla nieuwe wegen in als je problemen wilt oplossen. Je kunt indruk maken.

SCHORPIOEN

Ga zorgvuldig om met jouw bezittingen; maak een afspraak voor een servicebeurt van jouw auto en doe hetzelfde voor jouw computer en andere apparatuur. Tevens een goede dag om op koopjes uit te gaan; selecteer op kwaliteit.

BOOGSCHUTTER

Het zal je makkelijker vallen dan anders om afstand te doen van een oude gewoonte of routine. Het zal bevrediging geven om je op taken te concentreren die een creatieve of innovatieve aanpak vereisen.

STEENBOK

Onrustige voeten kunnen je het huis uit jagen op zoek naar avontuur. Rijd naar een stad waar je niet eerder was en gun jouw geest iets nieuws om over na te denken. Een vriend(in) kan je voor het blok zetten door een lening te vragen.

WATERMAN

Een lading energie en ambitie die de kosmos je stuurt zal jouw vitaliteit en enthousiasme opkrikken. Een overeenkomst kan in jouw voordeel uitpakken al kan het ontwaren van complex jargon extra inspanning vragen.

VISSEN

Concentreer je de komende vier weken op hetgeen waarop je hoopt en wat je verlangt. Maak een wensenlijst, want de kosmos zou je zomaar van dienst kunnen zijn. Verkopers kunnen een goede omzet draaien of zij ontfutselen een concurrent een deal.

