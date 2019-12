Ouderverstoting... ’Met ’dank aan’ mijn ex zie ik mijn dochter niet meer’

Bij ouderverstoting zet de ene ouder het kind tegen de andere ouder op. Vaak gaat dat bewust. Thuis wordt er bijvoorbeeld geen goed woord over de andere ouder gezegd. Dit kan er in sommige gevallen voor zorgen dat het kind in kwestie besluit het contact met de andere ouder te verbreken.

Hardere aanpak

D66 en SP vinden dat ouderverstoting harder moet worden aangepakt. „Het is in het belang van het kind om contact te houden met beide ouders”, zegt SP-Kamerlid Van Nispen tegen De De Telegraaf. Kamerlid Bergkamp van D66 sluit zich hierbij aan: „Als eenmaal vervreemding is ontstaan tussen ouder en kind, dan dreigt het gevaar dat herstel van contact lastig wordt. Het niet nakomen van afspraken mag niet lonen.” Volgens Van Nispen en Bergkamp wordt ouderverstoting te vaak niet herkend, waardoor 15% van de kinderen van gescheiden ouders het contact verliest met een van de ouders.

Een complexe materie

Op Twitter leeft het onderwerp ook. Zo tweet Rick: „Ik ben gescheiden en met ’dank’ aan m’n ex heb ik sinds medio 2015 geen enkel contact meer met mijn dochter. Is niet mijn keuze. Dus kerst is sindsdien niet meer wat het ooit was.”

Een andere ouder is hetzelfde overkomen: „Mijn oudste (16) is vanaf zijn 13e al bezig zich van mij los te maken. Ik zie hem al ruim anderhalf jaar zo goed als niet. Gek genoeg komen zijn broers (15 en 12) wel om de andere week een week bij mij. Ouderverstoting is een complexe materie.”

Praat mee

