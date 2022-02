Column 22: ’Op onze tweede date deed hij mij een Gucci-riem cadeau’

Gucci-riem?!

Wanneer begin je met het geven van cadeaus in de beginfase van daten? Ik ben gewend dat de échte cadeaus pas om de hoek komen wanneer de verkering officieel aan is, maar van dat idee klopt in de praktijk anno 2022 kennelijk helemaal niets meer. Zo kreeg ik een tijdje terug tijdens een tweede meet-up een Gucci-riem van mijn date. Toch een eurootje of driehonderd. Hallooo: overpriced kadooo! Rien ne va plus... dat noem ik nog eens hoog inzetten.

Ik wilde de man in kwestie nog een beetje aan het lijntje houden, maar hij zag mij kennelijk al aangelijnd en afgericht. En dan is het toch lastig als je het niet helemáál voelt met iemand. Houd je die riem en negeer je hem na afloop? Neem je ‘m niet eens aan of geef je hem gewoon terug met een hart eronder om hem aan te moedigen voor de voor de jacht naar zijn volgende liefje? Misschien denk je wel ’nou zo slecht is-ie nog niet; laat ik maar roeien met de riem die ik (net gekregen) heb’?

Cadeaus

In ieder geval weet je wat voor kaliber cadeaus je kunt verwachten (tenzij je een Tinder Swindler aan de haak slaat uiteraard..). Na een jaar daten met een vrek en nog heel wat andere karige boys, lijkt een sugar daddy me niet verkeerd. En al kunnen die designer items Jaimies relatie met Jorik nu waarschijnlijk echt niet meer redden (in zijn nieuwe nummer Honderd Ruggen rapt hij overigens zelf nog over een ‘leuk klokkie’ als lijmpoging), een goed gevulde designer kledingkast goes a long way.

Maar alle gekheid op een stokje: dat is natuurlijk niet de weg naar mijn hart, heren. Ik mag dan weleens klagen over schraalhansen, die alleen hun eigen broekriem aanhalen, mijn gevoelens zijn niet te koop. Was het maar zo’n feest, dan zou ik zelf ook wat geld inleggen om simpelweg wat gemakkelijker bij mijn eigen gevoel te kunnen. Aii! Daar glipt ook even een hart onder een riem uit...

Indruk

Nee, er zijn weinig dingen die minder indruk maken dan geld en spullen. En, oh ja, bekende namen! Ik klink als een oude zenmeester, I know, maar echt. Kom dus niet stoer doen over met welke BN’ers je wel eens geknikkerd hebt. Lekker voor je dat je de broer van Badr bent. Tof hoor, dat je ooit sjans had met Gaby Blaaser. En serieus, Edson is je buurman? Maakt jou geen greintje leuker!

Spullen en namen zijn misschien goed voor op een feestje, wanneer je de eerste date met een dame met laag zelfbeeld en dito eigenwaarde zonder realiteitsbesef nog wilt binnen hengelen. Of wanneer je simpelweg in een bubbel leeft en iemand zoekt om poppenkast mee te spelen. Maar doe mij je oprechte tijd en aandacht. Stel vragen, onthoud dingen, check elke dag even bij me in, laat me weten dat je aan me denkt. Dan komt die tweede date vanzelf, zonder dat je me hoeft te gijzelen met peperdure cadeaus als chantagemiddel. Sterker nog, wie weet krijg je het eerste cadeautje dan wel van mij. Sorry, het tweede, het eerst ben ik zelf.