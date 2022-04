Hesters moeder zit in een rolstoel en ze gingen een dagje winkelen: ’Wat een zooitje!’

Rolstoel

Mijn moeder zit tegenwoordig in een rolstoel. Door een hersenbloeding, nu anderhalf jaar geleden, is ze zeer slecht ter been en zijn langere stukken lopen uitgesloten. Het weerhoudt haar niet van een korte winkelsessie, zo nu en dan, als ze er de energie voor heeft. Ik duw haar met liefde. Er moet wel geshopt worden natuurlijk.

Contactloos betaalbaar

We waren afgelopen weekend in een winkelcentrum in Amsterdam, daar waar de gemiddelde leeftijd van de bezoekers aan de hoge kant is en het op zich dus redelijk in de lijn der verwachting ligt dat er bezoekers in rolstoelen kunnen komen. Het openbaar toilet beneden bij de ingang van de parkeergarage, was alleen toegankelijk als je een muntje van 50 cent bij je had. Het normale toilet was wél contactloos betaalbaar te bezoeken.

Zooitje

Je moest een onmogelijke draai maken met je rolstoel, pal voor de in- en uitgang van de ’normale’ toiletten. Wij hadden geen muntjes – helemaal geen cash overigens, wie heeft dat nou nog? – dus het ’toegankelijke toilet’ bleef voor ons gesloten. Dan maar even opstaan. Wankel begaf ze zich door de draaidriepoot die met een klap tegen haar benen aankwam. Ik was er he-le-maal klaar mee. ’Wat een zooitje is het hier’, riep ik. Omstanders knikten meelevend.

Op de grond

Even daarvoor hadden we al een incident in een drogisterij. Daar stond nog net niet midden in het gangpad een kartonnen display met poeders en concealers, die bij de minste aanraking tegen de vlakte ging. Dat ging-ie dus, door ons. Lag ik daar, met een baby in een draagzak, op de grond met mijn dochter van 8 de winkelinrichting te herstellen. En natuurlijk niemand die kwam helpen.

Vrijwel onmogelijk

De ruimte is beperkt en panden worden met de minuut duurder en ik snap wel dat we het vooral niet lekker royaal mogen hopen, maar kom óp zeg: het hoort toch niet zo te zijn dat het vrijwel onmogelijk is ergens naar het toilet te gaan? En het is niet alleen dat wat me stoort; het is ook hoe we met z’n allen rekening houden met de rollende medemens. Amper namelijk.

Nul oog

Het valt je pas op als je zelf iemand duwt – of erin zit, denk ik. Iedereen om je heen kijkt op een telefoon. Of heeft gewoon nul oog voor wat er in de directe omgeving gaande is. Hoe vaak ik niet ’Sorry, mag ik er even door?’ heb gevraagd: Tientallen keren, minstens. En dan nog wordt er vaak niet op of om gekeken en hooguit enkele centimeters verschoven.

Beschamend

Dan kun je er dus nog niet langs of heel ingewikkeld manoeuvreren, maar boeie! Het wordt natuurlijk pas echt vervelend als je een klap tegen je enkels aankrijgt met een rolstoel. Slechts een enkeling denkt mee, veelal gevolgd door een opmerking als: ’Mijn moeder zit ook in een rolstoel, ik weet er alles van.’ Het is beschamend hoeveel mensen het vooral heel irritant lijken te vinden, dat jij ze stoort in hun staarsessie naar het rek met bodylotion.

Klauwen met geld

Wat is de moeite van om je heen kijken, in plaats van alleen maar druk zijn met je zelf? Wat is de moeite van vriendelijk reageren als iemand je vraagt of hij/zij erlangs mag? Wat is de moeite van het toilet voor rolstoelgebruikers óók toegankelijk te maken met contactloos betalen? Het vergt niet altijd klauwen met geld of ingrijpende aanpassingen. Hooguit een beetje meedenken. Moet kunnen, toch?