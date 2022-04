Oké, ik val maar meteen met de deur in huis. Eindelijk vuur en passie in The Bachelor! De eerste ordinaire lange tongzoen. Want hallo, we kijken wel naar een datingprogramma. Het leek de afgelopen weken steeds meer op het bouwen van vriendschappen en dan heb ik het niet alleen over de meiden in de villa. Want wat betreft zoenscore loopt Thomas erg achter op Tony Junior (The Bachelor van vorig jaar) en dan heb ik het nog niet eens gehad over de Belgische Bachelor Fabrizio, die momenteel concurreert met Thomas op Videoland en zijn tong bij ieder meisje naar binnen worstelt.

Volle bak tongen

Bij Thomas staat Merel duidelijk een tongzoen – euh ik bedoel een streepje - voor. Want zoals Inge al voorspelde: „Merel gaat volle bak tongen als ze de kans krijgt.” Nou en of. Maar goed dat ze van tevoren niet wist dat het óók nog in bikini in een jacuzzi zou zijn, want dan zou die arme Inge al helemaal gek worden van jaloezie. Nu snap ik trouwens ook meteen waarom Ascha en Indigo niet bepaald enthousiast zijn om samen met The Bachelor op roadtrip te gaan. Hoe gezellig het ook is met Hollandse meezingers in een rode cabrio – en Thomas in een heerlijk fout tijgerblouseje - het is voor hen wéér geen 1-op-1 date. Oftewel er gaat niet gezoend worden.

Dezelfde avond is Inge de gelukkige die wel wéér op een romantische date mag en wordt uitgenodigd voor een diner bij kaarslicht. Terwijl haar eerste reactie is: ’wat trek ik aan?!’ Denk ik, en de rest van de meiden duidelijk ook: ’gaat er gezoend worden?’ Want dat lijkt toch echt het hoogst haalbare nu aan het einde van de rit. En de beste kaart om je concurrentes nog onzekerder te maken en op die manier strategisch uit te schakelen. Geen man die immers valt voor een onzekere vrouw.

Modderceremonie

Terwijl Inge de hele avond vooral verlegen aan haar haar zit, is Thomas de grapjas. Hij weet Inge met zijn humor nog meer in te pakken en wordt uiteindelijk getrakteerd op een voorzichtig kusje. Zij wil overduidelijk niet uitgebreid met iemand zoenen, als hij de volgende ochtend alweer een date heeft met een ander. En geef haar eens ongelijk.

Het tempo zit er inderdaad weer hoog in! Ik vraag me bijna af of Thomas nog wel tijd heeft om te slapen, laat staan om over zijn keuzes na te denken. Het is Merel met wie hij de volgende dag op date gaat. En wat voor date. Een spirituele date met een sjamaan, oftewel een modderceremonie. Sta je daar in je bikini onder het TL-licht. Ik zou vooral mijn lach niet kunnen inhouden. Maar Merel mag wel lekker lang met – zoals ze het zelf zegt - ’he’s cute, I can’t help it’- knuffelen en hem vervolgens insmeren met modder, dat maakt een hoop goed. En ja hoor, daar is ie dus: de tongzoen. En ook nog eens ’volle bak’, zoals Inge voorspeld heeft!

Ballotagecommissie

Bij terugkomst lijkt Merel er zelfs van te genieten om alles aan de overgebleven vrouwen te vertellen. Geen detail blijft onbesproken. Thomas wil het de overgebleven meiden vervolgens nòg zwaarder maken en vindt dat ze voor hem moeten vechten. Alsof de kandidaten in een gescript programma ineens de touwtjes in handen hebben?! (Het valt me trouwens op dat hij de modder van de vorige date nog achter z’n oren heeft.) Terwijl The Bachelor waarschijnlijk hoopt dat ze al ruziënd en haren trekkend op hem af sprinten, verdelen de meiden de spaarzame momentjes met hem als eerlijke speeddates. De 30-jarige Inge blijft vervolgens een uur lang gestrest en zenuwachtig aan de overkant staan en Maureen komt lijkbleek met hangende pootjes teruggelopen. ’Ik voelde veel meer afstand dan de vorige keer’, vertelt ze zwaar teleurgesteld dat hij haar niet ’volle bak’ heeft getongd. Ik kan ondertussen alleen maar naar haar oncharmante schoenen kijken…

Toch krijgen beide meiden een roos en is het Anna Noëlla die – nota bene als eerste op hem afstapte; het is ook nooit goed – naar huis wordt gestuurd. Volgende week wordt het eindelijk spannend: de ballotagecommissie is in aantocht! Want Thomas’ zusje Willemijn en zijn beste vriend Patrick komen langs én er is weer eens een slagveld: niet één, maar twee meiden mogen hun koffers pakken. Kortom de drie finalisten zijn dan eindelijk bekend.