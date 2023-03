The Bachelorette: ’Shaka’s wachten wordt rijkelijk beloond’

Waar de afleveringen van The Bachelorette traditiegetrouw standaard eindigen met een rode roos, start het dit keer met een mysterieuze rode envelop. Matthijs, Giancarlo en Oscar – oftewel de drie rustigste singles uit dit seizoen – mogen Sylvia vergezellen tijdens een lunch, blijkt na het lezen van de handgeschreven brief.

Diepgang en emotie

In totaal zijn er nog negen mannen over, die allemaal niets liever lijken te willen dan er met de hoofdprijs vandoor te gaan. De lichting van dit seizoen is dus gehalveerd en iedere vent heeft inmiddels zijn eigen kamer.

Waar in de voorafgaande afleveringen Syl en haar spelletjes centraal stonden, lijkt het deze week te gaan om diepgang en emotie. Oh ja, en de rode enveloppen dus. Sylvia blijft maar met die dingen strooien en tovert tijdens iedere date een nieuwe envelop uit haar outfits zónder zakken.

Miskraam Sylvia

Ook The Bachelorette zelf geeft zichzelf steeds meer bloot en vertelt tijdens de romantische lunch over haar heftige huwelijk met die mysterieuze Mexicaan. Na een onstuimig jaar is Sylvia zelfs voor hem op de vlucht geslagen, terwijl ze zwanger was van een tweeling. Als ze emotioneel vertelt over deze relatie en de daaropvolgende miskraam, raakt het de mannen om haar heen duidelijk ook. Maar niemand die een arm om haar heen slaat. Toch weer een gemiste kans.

Mocht je trouwens nog twijfelen aan de oprechtheid van het vinden van de ware liefde in een platte Videolandserie, het kan altijd gekker. Sylvia trouwde namelijk in 2016 met die Mexicaanse Rogelio Castro Martinez, slechts elf (!) dagen nadat de twee elkaar ontmoet hadden via social media. Dan stelt daten met een draaiende camera er bovenop dus eigenlijk niet zo veel voor.

Vrouwenkwaaltje

Uit de volgende rode envelop blijkt dat de drie knapste mannen, als ik zo vrij mag zijn, mogen komen opdraven voor een nieuwe date. Tjeerd, Samé en Joris gaan met The Bachelorette varen, maar het is vooral Samé die mag genieten van een romantische zonsondergang met Sylvia liggend op het dek. Je zou bijna vergeten dat kitesurfer Tjeerd en kapitein Joris aan de andere kant van de boot zijn neergezet en de tijd gebruiken om elkaar maar eens beter te leren kennen.

De bebaarde fysiotherapeut Rick baalt ondertussen in de villa dat hij niet mee mag – terwijl het aantal dates van de beste man toch al niet meer op twee handen te tellen zijn. Ook zit het hem niet lekker dat hij tijdens de ceremonie de laatste roos in handen kreeg, de onzekerheid slaat duidelijk toe. Ook de relaxte Shaka schiet ineens in de stress, omdat hij de villa niet mag verlaten. Hoe minder mannen er over blijven, hoe meer de twijfel toeslaat. Allerlei verleidingstactieken worden grondig met elkaar doorgenomen. En ik altijd maar denken dat dit een typisch vrouwenkwaaltje was…

Wéér geen kusje

Shaka’s wachten wordt uiteindelijk rijkelijk beloond. Hij en The Bachelorette gaan ontbijten op een bijzondere locatie. Oh, wacht. OMG dit is dé droomdate! De date die vorige week in de vooruitblik te zien was. Een ontbijt tussen de olifanten. Met een zanger. Waar kon ik ook alweer tekenen?! Syl weet Shaka uiteraard weer zo ver te krijgen om een moppie voor d’r te zingen met haar meest verleidelijke glimlach.

Het werpt duidelijk z’n vruchten af. Na deze serenade was er overduidelijk een momentje toen ze elkaar diep in de ogen keken. Maar helaas ook hier, wéér geen kusje. Vervolgens begint Shaka er zelf ook nog even over; hij denkt dat ze lekker kan zoenen én zou haar wel willen zoenen. Nou, doe dat dan ook! Zijn de mannen dit seizoen ineens allemaal braaf of durven ze gewoon simpelweg niet?

Glitter clutch

De dag eindigt met - ja hoor daar is ie weer! - de cocktailparty. Waar Sylvia tijdens alle dates sportief is gekleed, lijkt het alsof ze op deze tuinfeestjes steeds de dresscode met een avondje naar de opera of een heus debutantenbal verwart. Inclusief parelketting en glitter clutch. Dit matcht toch totaal niet met die mannen in hun linnen blouses en ongestreken pantalons?

Maar gelukkig valt het contrast niet op, want The Bachelorette heeft haar glas bubbels nog niet in de hand of Rick kaapt haar al weg. Zelfs Tjeerd wordt onzeker van deze hele setting en neemt Sylvia snel daarna apart, hij wil ineens weten of hij het goed heeft aangepakt ten op zichtte van de andere mannen. Waar komt dit ineens vandaan?! De cocktailparty is nog niet op haar einde of Rick heeft alweer spijt van zijn tactiek. Terwijl hij zenuwachtig van het ene op het andere been wipt, verzucht hij dat hij weer iets te impulsief was en te snel op Syl is afgestapt. Oftewel een herhaling van zetten van de drie voorgaande cocktailparty’s.

Voorspelbaar

Van de negen mannen krijgen er diezelfde avond maar liefst acht een roos. Terwijl het nog totaal onduidelijk is met wie Sylvia uiteindelijk zal eindigen, is de spanning door dit trage tempo ver te zoeken. Laten we eerlijk zijn, de voorspelbaarheid neemt zelfs toe als ook deze keer weer op de valreep de bebaarde Rick naar voren mag lopen. Het is de 26-jarige Melvin die zonder roos én zonder een-op-een-date weer op het vliegtuig mag stappen. Laten we hopen op iets meer vuurwerk en spanning volgende week. En natuurlijk op die ene langverwachte kus.

