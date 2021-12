Weekhoroscoop 50 - Tel tot tien voordat je een opmerking maakt, Maagd

Ram

Liefde: Je agenda puilt uit van afspraken op zakelijk én sociaal gebied. Waar is je partner in dit hele verhaal? Komt hij of zij ook nog aan bod deze week?

Financiën: Je sociale netwerk levert je zomaar meer op dan je had verwacht. Via via krijg je iets leuks in de schoot geworpen.

Werk: Het is de hoogste tijd om na te denken wat je in 2022 wel en niet wilt blijven doen en hier nu al voorbereidingen voor te treffen.

Persoonlijk: Weten en doen zijn twee compleet verschillende dingen. Doe waarvan je weet dat het goed voor je is, maar waar je je tot dusver nog steeds niet toe hebt kunnen zetten.

Stier

Liefde: Dit is een mooi moment om eventuele meningsverschillen uit te praten en ruzies op te lossen. Ook met familieleden waar het niet zo mee botert.

Financiën: Kerstcadeaus pakken duurder uit dan je had verwacht, maar het resultaat mag er zijn!

Werk: Langzaam maar zeker durf je knopen door te hakken voor het nieuwe jaar. Meer geld verdienen staat bovenaan je lijstje, nu nog een manier vinden om dit te bewerkstelligen. Alvast rondkijken kan geen kwaad.

Persoonlijk: Doe wat jou blij maakt ook al vinden anderen daar iets van.

Tweelingen

Liefde: De liefde tussen jou en je partner groeit met de dag. Wanneer jullie niet samen zijn denken jullie wel aan elkaar.

Financiën: Je bent geneigd om spullen en cadeautjes online via afterpay te kopen maar dat kun je beter niet doen. Niemand zit te wachten op een rekeningen bulk aan het begin van een nieuw jaar.

Werk: Onenigheid op de werkvloer is te verwachten. Blijf kalm, maar zeg wel gewoon eerlijk hoe je erover denkt. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, dus jij ook.

Persoonlijk: Alles wat je aandacht geeft groeit. Besteed aandacht aan positieve gedachten en gevoelens en laat de negatieve verschrompelen.

Kreeft

Liefde: Tijd voor de liefde schiet er volledig bij in deze week. Je hebt het veel te druk met werk en andere verplichtingen waar je echt niet onderuit kan.

Financiën: Onverwacht krijg je uit diverse hoeken leuke extraatjes op je bankrekening gestort. Waar je je eerst nog zorgen maakte over hoe je het allemaal moest gaan klaarspelen ga je straks opgelucht het oude jaar uit.

Werk: Je werkgever of leidinggevende is enorm tevreden over je en steekt dit ook niet onder stoelen of banken.

Persoonlijk: Je krijgt meer energie door wat meer de humor van de dingen in te zien.

Leeuw

Liefde: Het vlammetje laait weer helemaal op tussen jou en je geliefde. Probeer in het nieuwe jaar wat meer tijd voor elkaar te maken. Niets of niemand is vanzelfsprekend.

Financiën: Dit is een goed moment om openstaande leningen in te lossen of om deze om te zetten. Ook is er een leuke bonus of andere beloning naar je onderweg.

Werk: Iemand op je werk is behoorlijk uit zijn of haar hum. Het is voornamelijk zeuren om het zeuren. Je kunt er niets mee en je wilt er niets mee. Laat het je ene oor in en het andere oor uitgaan.

Persoonlijk: Dit is een fijne week om nieuwe dingen te leren, zowel zakelijk als privé.

Maagd

Liefde: Jullie verheugen je op de naderende feestdagen. Niet alleen de gezelligheid in huis neemt toe, ook de liefde voor elkaar krijgt hiermee een flinke booster. Aan bezoek hebben jullie totaal geen behoefte, jullie genieten liever samen van al het moois om jullie heen. En van elkaar.

Financiën: Je kunt met volle tevredenheid terugkijken op een mooi jaar waarin je je financiële doelstellingen hebt behaald. Houd dit ook vast voor het komende jaar, dan heb je niets te klagen.

Werk: Je hebt het naar je zin en gaat met plezier naar je werk. Hoewel er deze week sprake is van wat irritatie op de werkvloer weet je dat dit maar van korte duur is. Morgen weer een nieuwe dag.

Persoonlijk: Tel tot tien voordat je een opmerking maakt of ergens een reactie op geeft. Grote kans dat je achteraf spijt krijgt van bepaalde uitspraken.

Weegschaal

Liefde: Je partner zit niet zo lekker in zijn of haar vel. Nu maar hopen dat dit niet al te lang gaat duren en met de feestdagen weer is opgeknapt. Aan jouw zorgzaamheid zal het niet liggen.

Financiën: Waar je in het verleden nog wel eens flink over de schreef ging met het (kerst) budget houd je je nu prima aan de afspraken die je met jezelf hebt gemaakt.

Werk: Je collega’s laten je weten blij met je te zijn en dat ze aan je denken. De kans is groot dat je iets moois cadeau krijgt, en het is nog niet eens kerst.

Persoonlijk: Problemen die je tot voor kort bezig hielden blijken minder erg dan je dacht.

Schorpioen

Liefde: Jij en je partner lachen wat af deze week. Zou het iets te maken kunnen hebben met het gevoel van ontspanning dat na een hectische tijd nu langzaam weer terugkeert?

Financiën: Er komt een flink bedrag jouw kant op waar je meerdere leuke dingen mee kunt doen. Probeer hierbij de balans te houden tussen dat wat je blij maakt en dat wat nodig is.

Werk: Je kunt onderweg naar je werk te maken krijgen met ongewenst oponthoud. Zorg dat je op tijd vertrekt en neem desnoods voor alle zekerheid een andere route.

Persoonlijk: Door jezelf even wat meer op de achtergrond te houden krijg je meer inzicht in wat er om je heen gebeurt.

Boogschutter

Liefde: De moeizame periode die jij en je geliefde achter de rug hebben kan nu definitief worden afgesloten. Jullie zijn klaar voor een mooi, nieuw begin.

Financiën: Financieel sta je er goed voor. Er zijn echter geen extra uitbetalingen te verwachten, als het goed is heb je deze een poosje geleden al ontvangen.

Werk: Men is je dankbaar voor je tomeloze inzet de afgelopen tijd en zet je flink in het zonnetje. Niet verlegen worden hoor, je hebt deze positieve aandacht dubbel en dwars verdiend.

Persoonlijk: Een in het slob geraakte vriendschap komt weer langzaam tot bloei.

Steenbok

Liefde: Wanneer je nog zo veel moet doen maar zo weinig tijd hebt, is je geliefde een grote steun. Zo fijn dat hij of zij je wat werk uit handen neemt.

Financiën: Het geeft je een goed gevoel om dierbaren die het financieel wat minder goed hebben dan jij blij te maken met iets bijzonders. De waardering die je hiervoor krijgt is groot. De waardering die je krijgt op je werk is in klinkende munt.

Werk: Hoewel het je meer moeite kost je concentratie vast te houden breng je deze opdracht tot een goed einde.

Persoonlijk: Nog even doorbijten tegen de laatste race tegen de klok dit jaar Steenbok, daarna kun je genieten van je welverdiende ontspanning.

Waterman

Liefde: Waar anderen graag een bezoekje aan je zouden brengen, breng jij het liefst je tijd alleen met je partner door. Laat je niets opdringen, je doet het hele jaar al genoeg voor iedereen.

Financiën: Je kunt de financiële beloning voor je harde werken deze week in ontvangst nemen. Je zou nog wel eens verrast kunnen zijn over hoeveel het is.

Werk: Je hebt nog niet eens je to-do lijst voor 2021 afgerond of je richt je alweer op die voor 2022. Kom even op adem Waterman, gewoon even niets doen is geen schande. Integendeel, je hebt het echt even nodig!

Persoonlijk: Het is tijd voor een grote schoonmaak, zowel in je huis als in je hoofd. Lekker opgeruimd het nieuwe jaar in!

Vissen

Liefde: Je geniet van de voorpret die je hebt over de naderende feestdagen. Desondanks zoek je nu nog even de rust op en bereid je een heerlijk diner voor twee, voor jou en je partner.

Financiën: Hoewel het een zuinig weekje voor je wordt, kom je toch niets tekort. Je zit lekker in je vel en kijkt vooral naar wat je hebt in plaats van dat wat je mist. Eigenlijk mis je helemaal niet zoveel.

Werk: Zonder dat je het weet zijn er mensen op je werk bezig een nieuwe functie of taak voor je te bedenken. Wat het ook is, je kunt ervan uitgaan dat je erop vooruit gaat.

Persoonlijk: Klamp je niet vast aan dingen of personen waarvan je merkt dat ze stukje bij beetje van je wegdrijven.