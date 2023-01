’Met vuurwerk verwerk ik mooie en verdrietige gebeurtenissen’

Vuurwerkhaat

Esther Crena Uiterwijk (54) werkt als zelfstandig recruiter en heeft een hond en een kat. Ze heeft een hekel aan geknal.

„Ik haatte vuurwerk al toen ik nog geen dieren had, maar nu ik een hond en een kat heb en we van oktober tot eind januari in de veelal illegale knallen zitten, ben ik er echt helemaal klaar mee. Een goede vuurwerkshow zoals ze in Londen, Sidney en tegenwoordig ook Rotterdam houden, vind ik prachtig. Een half uurtje met z’n allen ’oh’ en ’ah’ roepen; prima. Maar die rotjes vind ik niet te doen, dat is voor mij echt een enorme ergernis.

Soms is de knal zo hard, dat je van schrik tegen het plafond aan zit. Als ik de hond uitlaat, sleurt ze mij op zo’n moment meteen weer terug naar huis. Ik geef haar in december en januari medicijnen om rustig te blijven, dat neemt de ergste ellende een beetje weg.

Het zijn altijd jongens die ermee bezig zijn en bij voorkeur niet voor hun eigen huis, maar voor dat van jou of in het park. Ik hoorde pas een stoere, wat oudere vrouw vragen waarom ze het niet bij hun ouders voor de deur deden. ’Dat mag niet,’ was het antwoord. Ik vind het asociaal. Vuurwerk brengt vervelende randverschijnselen met zich mee. Ontzettend veel rotzooi. Een prullenbak in de fik, dan weer iemand met letsel; vorig jaar is er in het dorp waar ik woonde zelfs een zwaan gedood door vuurwerk. Wat mankeren die gasten?

Ik vind zo’n groep jongens met vuurwerk ook altijd iets bedreigends hebben. En het zijn niet alleen jonge jongens. Ook volwassen kerels gaan zich met vuurwerk weer als baby’s gedragen. Ik gun echt iedereen z’n feestje, maar aan vuurwerk zitten te veel negatieve aspecten. Het moet gereguleerd worden, ook voor het milieu. Dat er in zo’n korte tijd zoveel rotzooi de lucht in wordt geschoten, kan toch niet goed zijn?”

Dol op vuurwerk

Evelien Arler (52) verkoopt vuurwerk, is getrouwd met Ruud (57), moeder van vier kinderen en oma van zes kleinkinderen. Ze is gek op vuurpijlen en gillende keukenmeiden.

„Ik kan echt emotioneel worden van vuurwerk. Zeker het afgelopen jaar, toen het echt weer flink werd afgestoken, dacht ik: ja, Nederland, zo wil ik je horen! Vuurwerk hoort voor mij bij oud en nieuw. Het is een verwerkingsmoment van mooie en verdrietige gebeurtenissen. Ruud en ik gaan na middernacht altijd een stukje rijden samen. Dan eten we een patatje en kijken we naar wat er wordt afgestoken.

Mijn vader was vuurwerkverkoper. Ik werd op 29 december geboren; dat kwam hem niet zo heel handig uit. ’Beter was je een weekje langer blijven zitten,’ zei hij weleens. Als klein meisje vond ik het al een sensatie, die gillende keukenmeiden. Ik mocht helpen het losse vuurwerk in te pakken. Zelf afsteken deed ik nooit, nog niet trouwens. Mijn vader was een echte vuurwerkgek, mijn moeder had er een bloedhekel aan. Het enige leuke vond zij het geld dat het opleverde. In januari kregen we de mooiste nieuwe kleren. Het waren goede tijden, helaas is dat door de kosten voor wetgeving nu wel anders.

Twintig jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen en vuurwerk gaan importeren. Ieder jaar reisde ik naar China om daar het mooiste vuurwerk te laten ontwerpen. Wat wij hadden, had niemand anders. In die tijd ben ik een vuurwerkmalloot geworden. Ik hou van werken met kruit. Een vuurwerkverbod zou heel dom zijn, want dan gaan mensen het illegaal halen en heb je echt de poppen aan het dansen. Het is maar één avond en vuurwerkliefhebbers doen er verstandig aan zich daaraan te houden en het verantwoord en veilig af te steken. In januari wordt er namelijk gestemd over een verbod. Overlast voor dieren? Die kunnen daar die ene avond echt wel tegen. Vaak zijn het de baasjes die er het grootste probleem van maken.”

