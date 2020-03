Dag 14: Dag lieve oom, rust zacht

Mijn lievelingsoom is overleden. Niet eens aan corona. Hij kreeg een herseninfarct en het was afgelopen. Zo eindig is het leven dus. Het kan allemaal zomaar ineens over zijn.

Ik was het bruidsmeisje toen hij met mijn tante trouwde, vele weekends bracht ik bij zijn gezin door omdat het thuis niet altijd even gemakkelijk was. Dan bakte mijn tante patat en riep mijn oom dat we stil moesten zijn, want ‘Don’t cry for me Argentina’ was op de radio. En dat vond ie zo mooi. En verder hoefden we nooit stil te zijn, want hij kon dat prima hebben: kinderen en hun herrie.

Backpacken

Mijn tante en mijn oom hadden het leven zoals ik dat mezelf ook voorstelde als de man en ik gepensioneerd zouden zijn. Ze hadden een schattige kleine caravan met roodgeblokte gordijntjes en daar gingen ze ieder jaar met de kleinkinderen mee naar Slagharen. Eens in de zoveel tijd bonden ze hun rugzakken om en togen ze naar verre oorden. Dan ben je de 70 gepasseerd en dan ga je backpacken in Azië; hoe cool is dat.

Hij stond ook ooit in VROUW, als superopa. Want dat was hij. En superoom dus. En het is allemaal zo naar. Want we kunnen niet naar mijn tante om haar te troosten, ik kan niet mijn nichtjes knuffelen waarvan er een vanaf de dag van mijn diagnose al voor me klaar staat. Mijn moeder, oudste zus van mijn tante, zou niets liever willen dan bij haar kleine zusje zijn. Maar ze is begin 80 en ze heeft COPD. Dan houdt het op. Binnenblijven.

Afscheid

Binnenkort is het afscheid. Hoe? Ik heb geen idee. Het kan en mag niet zo zijn dat mijn oom, die zo van gezelschap hield, in zijn eentje vertrekt. Ik zou willen dat ik het op kon lossen, maar ik weet niet hoe.

Ik houd het dagboek vandaag kort. Want ik heb iets anders aan mijn hoofd dan paastaarten, tv-series en het wel of niet een dag lang bankhangen in een huispak. Mijn lievelingsoom is gestorven en ik ga een kaarsje aansteken en om hem rouwen. Dit stukje is voor hem. De Telegraaf was zijn krant en ik vind dat hij vandaag een ereplaatsje verdient op onze site. Dag lieve oom, rust zacht.