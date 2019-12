Weekhoroscoop week 49

Ram

Liefde: Je geliefde heeft mogelijk een griepje onder de leden of zit op een andere manier niet helemaal lekker in zijn of haar vel. Het kan geen kwaad om even een oogje in het zeil te houden en je partner wat extra aandacht te geven.

Financiën: Je hebt de afgelopen tijd iets te veel geld uitgegeven. Het is geen overbodige luxe om het gat dat in je budget is ontstaan weer een beetje op te vullen. Durf hierbij je creativiteit te gebruiken.

Werk: Hoewel het einde van het jaar langzaam nadert, denk jij er nog niet aan om het rustiger aan te doen. Integendeel, het lijkt juist wel steeds drukker te worden! Blijf vooral goed plannen, dat is het halve werk.

Persoonlijk: Luister naar je lichaam en bewaak je grenzen. Iemand neemt geen genoegen met je vinger en ook niet met je hand, hij of zij wil de hele arm! Dit laat je natuurlijk niet gebeuren.

Stier

Liefde: Je denkt wat meer over de dingen na en wilt dit graag delen met je partner. Dit is een goed moment om jullie relatie nader onder de loep te nemen en te bekijken of jullie nog steeds aan elkaars verwachtingen voldoen en wat er eventueel anders kan.

Financiën: Je carrière zit in de lift en dit gaat gepaard met meer financiële armslag. Het mooie is dat je werkelijk met plezier naar je werk gaat en je geld dus ook op een leuke manier verdient.

Werk: Op je werk ontpop je je tot ware troubleshooter. Je denkt vooral in oplossingen in plaats van problemen. Hiermee maak je meerdere mensen ontzettend blij deze week. En jezelf ook.

Persoonlijk: Je broer of zus heeft wat problemen van financiële aard. De kans is aanwezig dat hij of zij jou om advies of misschien zelfs om een lening komt vragen. Fijn als je kan helpen, maar alleen als je hier zelf niet door in de problemen komt.

Tweelingen

Liefde: Ondanks het feit dat de romantiek momenteel op een iets lager pitje staat, ben je nog steeds enorm blij met je partner. Zeker met het oog op de naderende feestdagen vind je het fijn om samen leuke dingen te plannen en het thuis gezellig te maken met elkaar.

Financiën: Niet jij, maar je partner dient deze week wat meer de hand op de knip te houden. Aan jou de dankbare tak om dit hem of haar op subtiele wijze te laten weten.

Werk: Er is weer wat gedoe te verwachten met communicatieapparatuur. Je laptop, PC of telefoon vertoont kuren, hetgeen je werk op een hinderlijke manier kan vertragen. Boos worden heeft geen zin, lieve Tweeling. Geduld is nog steeds een schone zaak.

Persoonlijk: Broers, zussen of buren kunnen nogal met elkaar in de clinch liggen momenteel. Probeer je er zo min mogelijk mee te bemoeien. Het is echt beter om een neutraal standpunt in te nemen, zeer als je de dingen maar van één kant hoort.

Kreeft

Liefde: Jullie relatie blijft erop vooruit gaan. Je betrapt jezelf erop dat je steeds vaker nadenkt over de toekomst en hiervoor gezamenlijk nieuwe plannen wilt maken. Wat let je? Kook je partners lievelingsgerecht en praat erover tijdens een gezellig etentje voor twee.

Financiën: Met een beetje extra planning zien je financiën er deze week niet verkeerd uit. Kies bewust je dagelijkse boodschappen en geef niet onnodig veel geld uit aan cadeautjes. Balans is nu het toverwoord.

Werk: Veranderingen op de werkvloer zijn te verwachten. Omdat er nog geen sprake is van duidelijkheid en je niet weet of de dingen in jouw voor-of nadeel zullen uitpakken, kan het geen kwaad om deze week wat extra rond te kijken. Je weet maar nooit…

Persoonlijk: Iemand in je omgeving zou je graag beter willen leren kennen en vriendschap met je sluiten. Zolang je niet direct al te veel uit de school klapt over je privé leven kan het best gezellig worden.

Leeuw

Liefde: Er zitten leuke tijden aan te komen. Hier en daar is nog een kleine hobbel of kuil in de weg te verwachten, maar zeker niets om je zorgen over te maken. Vooral het weekend wordt erg gezellig.

Financiën: Buiten je reguliere werk om krijg je een klusje aangeboden hetgeen goed van pas komt; je zit namelijk een heel klein beetje krap. Hoewel er binnen enkele weken wel degelijk financiële vooruitgang is te verwachten, komt een extra zakcentje nu wel even goed uit.

Werk: Werk en plezier worden op de juiste manier gecombineerd deze week. Je gaat met plezier naar je werk, krijgt leuke klussen en behaalt ook nog goede resultaten. Een positieve verandering is op handen. Dit wordt volgende week merkbaar.

Persoonlijk: Je bent flink gegroeid de afgelopen tijd met het oog op je persoonlijke ontwikkeling. Je merkt dit niet alleen zelf, ook anderen begint het op te vallen dat je meer innerlijke rust hebt en goed in je vel zit.

Maagd

Liefde: Je besteedt meer aandacht aan je geliefde. Vooral aan het samen lekker TV kijken en gezellig met elkaar eten hecht je veel waarde. Wellicht heb je het de afgelopen tijd nogal druk gehad en heb je deze momenten samen echt gemist.

Financiën: Er is weer eens gedoe te verwachten met het oog op de woning. Een bestelling wordt niet netjes afgeleverd of er gaat iets anders kapot in huis. Voor je er geld aan uitgeeft doe je er verstandig aan te bekijken of dit onder de garantie of de verzekering valt.

Werk: Je bent blij met wat je doet en ook met wat je ermee verdient. Met het oog op de naderende feestdagen kom je in de verleiding tot het kopen van een verwennerijtje voor jezelf. Gewoon doen, je werkt er hard genoeg voor.

Persoonlijk: Er zijn meer feestjes te verwachten. Verjaardagen, Sinterklaas, gewoon een avondje met vrienden; je hebt het er maar druk mee. Super gezellig, maar probeer niet alles in één weekend te proppen.

Weegschaal

Liefde: Ondanks het feit dat er sprake is van seksuele aantrekkingskracht en er meerdere vrijpartijen op het menu staan, is het ook belangrijk om het nog even over bepaalde financiële kwesties te hebben en jullie gezamenlijke doelstellingen op dit gebied.

Financiën: Je kunt je haast niet beheersen met betrekking tot het kopen van een té duur cadeau, waarschijnlijk voor je geliefde of een dierbaar familielid. Je staat haast te trappelen om het ook daadwerkelijk te geven. Nog even geduld, lieve Weegschaal!

Werk: Probeer wat minder werk naar je toe te trekken. Niet alles wat je doet behoort tot jouw takenpakket. Ben je misschien bang dat de dingen niet goed gebeuren als je ze zelf niet doet?

Persoonlijk: Hoewel er tot voor kort sprake was van onenigheid binnen de familie, begint alles nu eindelijk in rustiger vaarwater te komen. De banden worden weer wat aangetrokken, hetgeen je zeker blij maakt.

Schorpioen

Liefde: Drama’s in het leven van familieleden van jou of die van je geliefde hebben indirect ook impact op jullie. Niet dat jullie hier ruzie om krijgen, maar het kost wel weer de nodige tijd en energie die jullie eigenlijk aan elkaar hadden willen besteden.

Financiën: Als je al rondliep met het plan om bepaalde dingen te verkopen, kun je hier nu een goede prijs voor krijgen. Ook ontvang je een brief of mail met daarin goed nieuws over een financiële kwestie.

Werk: Dit is een goede periode om het even wat rustiger aan te doen. Er hangt van alles in de lucht maar dit is nog niet het moment om ook daadwerkelijk actie te ondernemen. Denk goed over de dingen na en bereid je mentaal voor op de fijne dingen die komen gaan.

Persoonlijk: Misschien val je moeilijk in slaap of word je midden in de nacht wakker met het gevoel dat je van alles wilt gaan doen. Als je na een uur nog ligt te woelen kun je deze tijd inderdaad beter nuttiger besteden. Morgen maar weer vroeg naar bed.

Boogschutter

Liefde: Tussen jou en je partner loopt alles op rolletjes. De liefde viert hoogtij, er is niets dat jullie in de weg staat. Kortom: een fijne week om heerlijk van elkaar te genieten. Vooral in de buitenlucht komen jullie helemaal tot rust. En tot elkaar.

Financiën: Een flinke meevaller zorgt ervoor dat je heerlijk zorgeloos het nieuwe jaar ingaat. Natuurlijk is nooit alles alleen maar rozengeur en maneschijn, maar qua financiën zit je wel degelijk even op rozen.

Werk: Er zijn nieuwe dingen op handen waarover je je lichtelijk zorgen maakt. Het laatste wat je wilt is falen. Hoezo falen, Boogschutter? Jij kunt dit gewoon. Niet voor niets vertrouwt men jou deze klus toe!

Persoonlijk: Je maakt je druk om dingen waar je je eigenlijk helemaal niet druk om hóeft te maken. Probeer wat meer bij de dag te leven en denk pas na over een probleem wanneer dit zich ook daadwerkelijk aandient.

Steenbok

Liefde: Durf gewoon eens de boel de boel te laten en er zomaar even met je geliefde op uit te gaan. Waar de reis naar toe gaat maakt niet eens zoveel uit. Het gaat erom dat jullie echt helemaal de tijd voor elkaar hebben. Staat je mobieltje al uit?

Financiën: Gedoe met verzekeringen of belastingen is te verwachten. Het komt uiteindelijk wel goed, maar je zult er wel wat tijd aan moeten besteden. Ook je partner heeft wat problemen met zijn of haar financiën. Niet onoverkomelijk maar toch even irritant.

Werk: Als er al zaken zijn waar je niet helemaal happy mee bent is het geheel aan jou om deze dingen te veranderen. Die mogelijkheid heb je namelijk. Zelfs als het niet in één keer te realiseren valt, is het nooit te vroeg om een eerste stap te zetten.

Persoonlijk: Wees niet te kritisch voor jezelf, lieve Steenbok. Al helemaal niet waar het je uiterlijk betreft, dat is echt helemaal niet nodig. Je bent werkelijk prachtig als je lacht, dus doe dat vooral vaak!

Waterman

Liefde: Juist wanneer je even niet helemaal lekker in je vel zit of positief gestemd bent, is daar je geliefde om je met een klein gebaar of de juiste woorden op te beuren. Ook al wil je het eigenlijk niet; je moet toch om hem/haar lachen.

Financiën: Je inkomsten nemen toe. Misschien vanwege het feit dat je meer gaat werken of omdat je loonsverhoging krijgt. Ook is het mogelijk dat je een beloning ontvangt buiten je reguliere salaris om. Hoe dan ook ga je er flink op vooruit.

Werk: Je loopt al een poosje rond met een bepaald plan, waarvoor je nu de eerste stappen kunt gaan zetten of indien je dit al hebt gedaan, dichterbij je bestemming komt. Ga vooral door op de ingeslagen weg!

Persoonlijk: Problemen met je telefoon of de Wi-Fi maken je hoorndol. Om uit te sluiten dat er sprake is van een technisch probleem is het aan te raden om een en ander bij je provider te verifiëren.

Vissen

Liefde: Je vraagt je wel eens af of je geliefde überhaupt nog wel eens aan je denkt, zo druk is hij/zij de laatste tijd geweest. Deze week zal blijken dat je partner nog wel degelijk van je houdt. En véél ook!

Financiën: Een beloning of bonus pakt hoger uit dan je had verwacht. Dat is een fijne meevaller, zo vlak voor de feestdagen. Vergeet vooral niet om er iets mee te doen waar je zelf ook blij van wordt!

Werk: Je timmert nog steeds aan de weg voor een hogere functie of loonsverhoging. Misschien zelfs zonder dat je je hiervan bewust bent. Wellicht kun je er binnenkort eens een visje naar uitgooien als je al niet zelf benaderd wordt.

Persoonlijk: Vooral je rug, heupen en knieën verdienen wat extra aandacht. Ontlast jezelf zoveel mogelijk en ga bij eventuele aanhoudende klachten even langs de huisarts.

