Dit is hoe je door ademhaling minder last krijgt van stress

Door onder andere stress kan onze ademhaling verstoort raken. Volgens gezondheidsnet heeft ruim de helft van de Nederlanders regelmatig last van stressgerelateerde klachten. Een goede ademhaling kan ervoor zorgen dat we ons beter voelen.

Ademhalingstherapeut Wendy Brinkman: „Ademhalen wordt door je autonome zenuwstelsel geregeld. Dit stelsel reguleert een groot aantal onbewust plaatsvindende functies, waaronder ademhalen. Je ademhaling past zich automatisch aan naar wat je doet. Fysieke en mentale inspanning zorgt voor een hogere ademhaling en rust zorgt voor een lagere ademhaling. Tegenwoordig zie ik dat de helft van mijn cliënten komt voor ademhalingsklachten waarvan het in 80% van de gevallen stressgerelateerd is. Door constant in een stressvolle en hoge ademhaling te zitten - hoger dan 12 ademhalingen per minuut - kun je je minder goed voelen.”

Gevolgen

„De gevolgen van niet goed ademhalen zijn aanzienlijk. Dit komt door een te veel aan zuurstof en een tekort aan koolstofdioxide in het bloed, waardoor de pH-waarde in het bloed stijgt. Het kan ervoor zorgen dat mensen kortademig en benauwd worden, maar het kan ook duizeligheid, hoofdpijn en hartkloppingen veroorzaken. Deze gevolgen kunnen komen door langdurige stress.”

Balans

„Het is belangrijk een goede balans te behouden tussen inspanning en rust. Deze balans is voor iedereen anders. Het is van belang om niet de hele dag ’aan’ te staan en iedereen heeft momenten nodig waarop je niets hoeft te doen of tijd hebt voor je hobby. Als je een balans hebt gevonden waar jij je prettig bij voelt zal je merken dat pieken behalen makkelijker gaat, maar ook dat je weer makkelijk kunt ontspannen en bijvoorbeeld beter kunt slapen. Deze flexibiliteit in de ademhaling zorgt ervoor dat mensen zich fijner voelen.”

Oefeningen

„Het is zinvol om drie momenten per dag - ochtend, middag en avond - bewust stil te staan bij je ademhaling. Ga zitten en voel je voeten op de grond, billen op de zitting en rug tegen de leuning. Voel waar je adem zit, hoe snel dit gaat en of je via je mond of neus ademhaalt.”

„Voor een optimale ademhaling is het belangrijk dat je niet in elkaar gedoken zit. Het middenrif heeft dan minder ruimte om op en neer te bewegen, waardoor de adem meer in de borst zal plaatsvinden. Wanneer je in elkaar gedoken zit is de stand van je hoofd naar voren en daardoor ondervindt de lucht meer weerstand bij het naar binnen en naar buiten gaan. Het kost dus meer energie. Daarom is het belangrijk om rechtop te zitten.”

„Als je merkt dat je te hoog in je ademhaling zit – hoger dan 12 ademhalingen per minuut – is het van belang om deze naar beneden te krijgen. Je kunt dit doen door je uitademing te verlengen. Tel eerst hoe lang je uitademing is op dat moment en probeer het dan elke keer met een seconde te verlengen totdat je voelt dat je ontspant en je rustiger ademhaalt.”

„Een andere oefening om de ademhalingsfrequentie naar beneden te halen is door op je rug te gaan liggen met je voeten op de grond en je knieën gebogen. Je armen leg je wijd en draai vervolgens je benen van links naar rechts in een rustig tempo. Ook hier geldt dat je het moet volhouden totdat je voelt dat je ontspant en je rustiger ademhaalt.”