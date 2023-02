Deze films wil je (niet) zien op Valentijnsdag!

Somebody I Used to Know – Amazon Prime

Deze film is kersvers op Amazon Prime te bezichtigen en dat heb ik dus gedaan. Maar eerlijk is eerlijk: hij kon me niet zo bekoren. In elk geval niet als Valentijnsfilm, want op de een of andere manier vond ik de film niet heel romantisch. De film gaat over Ally, die teruggaat naar het dorp waar ze woonde voordat ze haar tv-carrière in Los Angeles achterna ging. Daar in dat dorp, stuit ze pardoes op haar oude liefde Sean, die voor het gemak even vergeet te vermelden dat hij gaat trouwen. Een slap aftreksel van My Best Friend’s Wedding.

Wedding Season – Netflix

Kijk, dit is nou zo’n lekker makkelijke wegkijker op Netflix. Asha en Ravi worden beiden gepusht door hun ouders om een geschikte huwelijkskandidaat te vinden en gaan daarom maar met elkaar daten. Zo hebben ze ook een partner om mee naar al die bruiloften in hun community te gaan.

We kunnen allemaal wel raden waar dit op uitloopt toch?! Heerlijke romantische komedie met een voorspelbaar einde; vooral leuk als je een beetje weet hoe het er in andere culturen aan toe gaat op het gebied van een geschikte levenspartner vinden. Aanradertje!

Love’s Match – Videoland

Dit is dan weer zo’n film in de categorie: je kunt ‘m kijken, maar je kunt het ook niet doen. Je mist er namelijk niks aan! De film gaat over een matchmaker (Leah) die een eigen datingsite heeft. Eén van haar klanten kan de ware liefde maar niet vinden, dus krijgt ze hulp van de mannelijke matchmaker Peter.

Gááp: de twee vinden elkaar natuurlijk uiteindelijk hartstikke leuk. Zou een leuke tip zijn voor Valentijn, als het acteerwerk niet van B-kwaliteit was, evenals de mannelijke hoofdrolspeler, die mij in elk geval totáál niet kan bekoren.

Your Place or Mine – Netflix

Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat dit dé Valentijnsfilm van dit moment is. Logisch: twee toppers qua acteurs op het romantisch vlak in de hoofdrollen: Ashton Kutcher en Reese Witherspoon, dus dan kan het bijna niet meer misgaan. En wat mij betreft gaat dat het ook niet.

Your Place or Mine gaat over twee beste vrienden (Debbie en Peter) die een week van leven ruilen: zij gaat naar New York, hij past een week op Debbies zoon in Los Angeles. En daar komen ze tot nieuwe inzichten… Wat zorgt voor een heerlijke wegkijkfilm die uitermate geschikt is om vanavond samen met je geliefde te kijken. Leuk!

Valentine Ever After – Videoland

Ook deze film met Valentine in de titel mag natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje. Hij gaat over twee vriendinnen (Julia en Sydney) die samen een weekend weggaan naar Wyoming. Daar komen ze door een knullige avond met de politie in aanraking en moeten ze een taakstraf uitvoeren, waardoor ze niet weg kunnen uit het bruisende stadje. En dat levert liefde op…

Of het nou echt de beste film is die ik ooit heb gezien? Zeker niet. Maar het idee is origineel en het acteerwerk verdient een voldoende. Als je de bekendste romantische films al hebt gezien, is het dus best een leuke om deze ook even op te zetten.

All Things Valentine – Videoland

Zeg je feestdag, dan zeg je cheesy Hallmark-films op Videoland. De lichting met Valentijnsfilms is al even gedropt op de streamingdienst en vindt dus gretig aftrek. All Things Valentine is natuurlijk een naam die direct begon te kriebelen toen ik op zoek ging naar Valentijnsfilms om te kijken en ik moet zeggen: voor een Hallmark-film stelt hij niet teleur.

Ja mierzoet, ja romantisch. Ja eigenlijk een film die alle clichés aantikt en die je dus zeker niet moet kijken als je zin hebt in een verfijnd, intellectueel stukje film. Maar als je gewoon zin hebt in een lekkere romcom? Prima!

Shotgun Wedding – Amazon Prime

Je hebt een aantal queens, maar één van de queens als het gaat om romantische komedies is wel Jennifer Lopez. Die speelt in de gloednieuwe romantische komedie/actiefilm Shotgun Wedding, die je nu kunt zien op Amazon Prime.

De film, over een zeer chaotische bruiloft waarbij alle gasten worden gegijzeld, heeft niet alleen Lopez als sterspeelster, maar ook een van mijn grote favorieten: Jennifer Coolidge, plus een hysterische Lenny Kravitz en een – toch wel ietwat oud geworden – Josh Duhamel.

Alleen al vanwege de sterrencast een film die je minimaal één keer gezien moet hebben, al denk ik dat je er daarna ook wel genoeg van hebt. Prima voor een keer, maar niet een film die ik elke Valentijnsdag uit de kast ga trekken.

Dater’s Handbook – Videoland

Nog een Hallmark-film die direct mijn aandacht trok in mijn zoektocht naar leuke Valentijnsfilms: Dater’s Handbook. Maar dat kwam eerlijk gezegd niet door de titel, maar door de persoon die de hoofdrol speelt: niemand minder dan Meghan Markle. Daarom heb ik direct deze film opgezet, die gaat over een vrouw die haar persoonlijkheid aanpast op basis van een handboek voor daten.

Maar ja, uiteindelijk wil je toch gewoon iemand die je neemt zoals je bent? Dat geldt dus ook voor Meghan, die in de film uiteraard iemand anders speelt, maar die ik gewoon niet kan loskoppelen van alle schandalen, roddels en achterklap én het feit dat ze er uiteindelijk toch met een prins vandoor is gegaan.

Is het acteerwerk een Oscar waard? Neuh. Maar leuk om eens op een hele andere manier naar Meghan (proberen) te kijken is het wel!

Too Close for Christmas – Netflix

Huh, een kerstfilm? Ja, dat was ook wat ik dacht, maar deze romantische komedie staat pas sinds half januari op Netflix én is zo’n beetje de enige romantische film die onlangs op de streamingdienst is geplaatst. Dat, plus het feit dat mijn jeugdcrush Chad Michael Murray erin speelt én dat ik heel december fungeerde als dé kerstfilmexpert, zorgde ervoor dat ik deze film toch maar heb gekeken.

Had ik net zo goed niet kunnen doen. Een kerstfilm kijken met Valentijnsdag in je hoofd voelt raar, de film loopt niet echt lekker en Chad Michael Murray blijkt vooral knap en niet zo’n beste acteur. Mocht je toch graag een kerstfilm willen kijken rond Valentijnsdag, dan raad ik je eerder een klassieker als Love Actually aan. Sla deze maar over. Net zoals ze dat bij Netflix (bijna) hadden gedaan…

Zwanger & Co – Netflix

Ik ben zo iemand die gék is op Nederlandse films. Ook al weet ik dat ze vaak echt heel slecht zijn en allemaal een beetje hetzelfde. Gezien het gebrek aan romantische nieuwe films op Netflix, dacht ik dat deze vrij nieuwe film wellicht een leuke was voor de lijst van Valentijnsfilms.

En ik moet je eerlijk bekennen: hij stelt niet teleur. De film heeft humor, romantiek en de bekende Nederlandse sterren vliegen je om de oren. Of het écht mega romantisch is? Nah, eerder grappig en met een lach en een traan. Maar zeker een film die de moeite waard is om te kijken als je gek bent op Nederlandse romcoms.

