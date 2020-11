Tienermoeder Romy: Het kan nog altijd misgaan met de baby

De vroeggeboorte haalt emotionele herinneringen op binnen de familie. Naast Romy is ook haar moeder Kim een aantal jaar geleden te vroeg bevallen van zoon Donny. „De spanningen van toen komen nu weer naar boven. Maar als deze kleine ook maar een beetje de kracht van zijn moeder heeft, komt het goed.”

Paniek

Toch maakt Kim zich ook zorgen. „Romy is nog maar 18 jaar. Daarvoor, tijdens de zwangerschap, heb je dat niet zo door. Want het ging haar allemaal heel gemakkelijk af, het liep zoals het hoort. Maar op dit soort momenten realiseer ik mij ineens weer even: ’Ze is eigenlijk nog maar een klein meisje’. Maar ze houdt zich sterk, ik ben heel trots op haar!”

Ook bij Romy dringt langzaam de ernst van de situatie door. Romy, een dag na haar bevalling: „Het kan altijd nog misgaan. Hij is gewoon veel te vroeg geboren. Maar zolang ik goed nieuws blijf horen, houd ik me daaraan vast. Maar soms slaat de paniek toe en ben ik bang dat er iets misgaat.”

Dubbel gevoel

Terwijl Jaxx in Rotterdam in het Sophia Kinderziekenhuis achterblijft, gaan zijn ouders Romy en Emre weer naar huis naar zijn broer Mason. Romy: „Ik vertrek met een heel dubbel gevoel: aan de ene kant vind ik het fijn om weer bij Mason te zijn. Maar het is heel moeilijk om mijn andere kind achter te laten.”

