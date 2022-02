Laura (29): ’Ik ben begonnen met botox en ik schaam me er niet voor’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Vroeger voelde ik mij een stuk ouder dan dat ik was. Dat kwam grotendeels door de relaties die ik destijds had. Mijn vriendjes waren altijd minstens tien jaar ouder. Ik was nog een echte puber en ging helemaal in hun wereld mee. Hierdoor voelde ik mij als tiener een van de volwassenen. Nu ik eenmaal volwassen ben, is dit gevoel totaal omgeslagen. Mensen om mij heen zijn getrouwd, hebben kinderen en een koophuis. Ik heb dat allemaal niet en dat kan soms best confronterend zijn. Ik ben nu eerder mijn verloren puberjaren aan het inhalen. Vroeger hield ik helemaal niet van uitgaan en was ik nooit op het terras te vinden. Nu kan ik daar onwijs van genieten. Ik kan doen en laten wat ik wil en maak daar volop gebruik van. Ergens is het dus ook wel lekker dat ik nog geen rekening hoef te houden met de verantwoordelijkheden die kinderen met zich meebrengen.”

Heb je een beautygeheim?

„Voldoende bewegen en water drinken; dat zou het geheim zijn, toch? Alleen past dat totaal niet bij mij. Ik rook, drink en houd van heel veel junkfood. Ik ben niet van het chiazaad en de groene sapjes. Nee, ik ben meer een levensgenieter. Mijn beautygeheim zou eerder botox en heel veel seks zijn. Dit jaar ben ik begonnen met botox en ik schaam me er niet voor. Ik ben inmiddels drie keer naar de kliniek geweest en ik vind dat je daar gewoon eerlijk over moet kunnen zijn.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, ik word meestal een stuk jonger geschat. Nog steeds wordt er dagelijks om mijn legitimatie gevraagd bij de plaatselijke supermarkt. Inmiddels kan ik dat soms wat irritant vinden, maar ik weet dat die mensen ook gewoon hun werk doen. Voor mij is het een kleine moeite om mijn ID-kaart tevoorschijn te halen.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn sprekende ogen. De mensen die mij goed kennen zien al van honderd meter afstand of het naar mijn zin heb. Mijn gezicht spreekt letterlijk boekdelen. Dit komt grotendeels door de expressie die ik in mijn ogen heb. Daar ben ik trots op.”

Waarmee ben je minder blij?

„Net als bijna iedere vrouw heb ik onzekerheden over mijn huid. Ik heb in het verleden veel last gehad van acne en de sporen zijn nog steeds zichtbaar. Er zijn duidelijke littekens en vlekken te zien op mijn gezicht. Ik weet dat je het tegenwoordig kan laten weg laseren, maar daar begin ik niet aan. Het klinkt tegenstrijdig, omdat ik ook botox gebruik, maar ik ben bang dat anders het einde zoek is. Waarschijnlijk zal er dan daarna iets anders opduiken waaraan ik wil sleutelen. Ik vind het belangrijk om te laten zien dat niet alles gladgestreken hoeft te zijn. Zoveel mensen hebben littekens en acne en daar is helemaal niks mis mee. Natuurlijk mag je de natuur af en toe een handje helpen, maar niet alles hoeft perfect te zijn.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Het klinkt heel cliché, maar ik heb altijd het gevoel gehad dat ik ’beroemd’ zou worden. In het eerste coronajaar heb ik een aardige following opgebouwd op TikTok en dat heeft mij veel gebracht. Op werkgebied doe ik nu precies waar mijn passie ligt en begin maart komt mijn allergrootste droom uit. Dan begint de verkoop van mijn eerste boek: Daten is k*t. In het boek vertel ik op een grappige en herkenbare manier over mijn liefdes- en seksleven. Op TikTok sloegen de filmpjes waarin ik over mijn liefdesleven vertelde al heel goed aan en daarom heb ik mijn verhalen in een boek gebundeld.”

„Op persoonlijk vlak heb ik nog wat meters te maken. Mentaal ben ik nog niet waar ik wil zijn. Ik worstel met een angststoornis. Waarschijnlijk loop ik daar al lang mee rond, maar is het pas tot uiting gekomen nadat mijn vorige lange relatie werd verbroken. Na die relatie was ik ontzettend onzeker. Mijn zelfbeeld was totaal vernield. Inmiddels gaat het een stuk beter, maar ik heb de angststoornis nog steeds niet helemaal onder controle.”

Heb je een levensles?

„Mijn levensles heb ik gestolen van mijn moeder. Zij zegt: ’Je moet naar je gevoel luisteren, want dat klopt altijd.’ De laatste jaren probeer ik dit zinnetje constant tegen mezelf te herhalen. Als iets niet goed voelt, doe ik het niet. Met die levensles in mijn achterhoofd maak ik voor mezelf altijd de juiste keuzes.”

