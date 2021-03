Daghoroscoop 12 maart - Geruchten bevatten enige waarheid, Stier!

VANDAAG JARIG

Financieel kan het je voor de wind gaan en dit voorjaar kun je al je grootste slag slaan. De reclame- en advertentiewereld, marketing, verkoop en ook familierelaties kunnen voor een piek in je inkomen zorgen. Ook het starten van nieuwe projecten wordt dit jaar kosmisch begunstigd.

RAM

Samenwerking moet je motto zijn, dan wordt zowel professioneel als privé geluk je deel. Je sterkste bijdrage zijn je ideeën, maar ga er niet van uit dat dat genoeg is. Zoek iemand met oog voor details en gevoel voor realiteit.

STIER

Je kan je aangetrokken voelen tot iemand die je vaak ziet en je afvragen of dat wederzijds is. Om daar achter te komen zul je meer met elkaar op moeten te trekken. Geruchten bevatten enige waarheid, maar vertel ze niet door.

TWEELINGEN

Matig je tempo; word zelf je beste vriend door jezelf niet zo achter de vodden te zitten. Bedenk hoe je jouw omgeving kunt verfraaien of maak schoon. Een familie zoomgesprek verloopt plezierig. Spreek vanavond af met een vriend.

KREEFT

Een misverstand met familie of buren kan oud zeer oprakelen en je boosheid opwekken. Beheers je en denk er later vandaag nog eens over na waarom je zo boos werd. Het verleden drukt vaak te zwaar op je onderbewustzijn.

LEEUW

Wat je op je neemt zal je tot tevredenheid afhandelen. Als je in het onderwijs zit zul je bijzonder productief zijn. Kies de mensen met wie je omgaat met zorg. Vraag je eens af of je je eigen leven leidt of leeft volgens de regels van anderen.

MAAGD

Een vredige stemming zal overheersen als je meer voor elkaar kreeg dan je durfde hopen. Besteed extra aandacht aan je uiterlijk; trakteer jezelf op een nieuwe outfit, je hebt het verdiend. Bestel vanavond een pizza.

WEEGSCHAAL

Er kan een bizarre hereniging tot stand komen doordat je je aangetrokken voelt tot een ongewoon iemand of idee. Besef dat je jezelf wilt beschermen als je een dierbare ervan weerhoudt iets te doen wat in jouw ogen gevaarlijk is.

SCHORPIOEN

Een nieuwe onderneming kan het gevoel wegnemen dat je in je werk wordt opgehouden. Als je trouwplannen hebt is het zaak de balans te vinden tussen hetgeen je echt wilt op de heuglijke dag en wat je zich kunt veroorloven.

BOOGSCHUTTER

Ruim je bureau op. Neem een lunchuitnodiging aan, vooral als deze een zakelijke relatie ten goede kan komen. Spreek vanavond af met een vriend(in) bij jou thuis. Til niet te licht aan een uitdaging. Evenmin te zwaar.

STEENBOK

Geef gedachten de vrije loop. Misschien kun je nog niet op reis maar dat betekent niet dat je je horizon niet kunt verbreden. Een bevriende durfal kan je ertoe verleiden ook zelf enig risico te nemen op de beurs.

WATERMAN

Je kunt geïnteresseerd raken in iets waarvoor je niet eerder belangstelling had. Misschien pak je door buitenlandse ontwikkelingen een studie weer op. Elke cursus waarvan je iets opsteekt wordt begunstigd.

VISSEN

Je kunt vandaag tot de kern doordringen van iets wat lang onduidelijk was. Probeer tegemoet te komen aan de wensen van geliefden en laat niet alle zorg en aandacht van één kant komen. Werk je boekhouding en administratie bij.

