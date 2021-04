Moet thuis bevallen mogelijk blijven?

De laatste jaren daalde de populariteit van de thuisbevalling sterk: eind jaren 90 beviel 34% van de Nederlandse vrouwen thuis, terwijl dat in 2015 nog maar 13% was. Steeds meer vrouwen kozen voor het ziekenhuis omdat ze zich daar veiliger voelden of omdat ze graag een ruggenprik of een andere pijnstilling wilden.

Meer thuisbevallingen

Door corona nam het aantal thuisbevallingen weer toe, maar de bekende verloskundige Beatrijs Smulders zegt vandaag in een interview in De Telegraaf dat ze vreest dat dit van tijdelijke aard is, ondanks het feit dat de thuisbevalling inmiddels tot cultureel erfgoed is verklaard. „Zorgverzekeraars en de minister vinden het efficiënter als de hele geboortezorg wordt gefinancierd uit één ziekenhuispot en dat uiteindelijk alle bevallingen in de ziekenhuizen plaatsvinden,” zegt ze.

Praat mee

