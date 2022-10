Stats: nog 46 weken tot V-day, een ongelukje met een grasmaaier en complexe puzzels

Als je jong wilt blijven, moet je het jezelf niet te gemakkelijk maken. Dat zegt hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder en die kan het weten want die heeft ervoor doorgeleerd. Ik ben meneer Scherder erg dankbaar voor dit inzicht. Ik heb namelijk een zeldzaam talent om het mezelf moeilijk te maken. Nu ik ouder word, werkt dit dus eindelijk in mijn voordeel.

Klem in de wasstraat

Ik maak het mezelf op verschillende manieren moeilijk. Ik ga 5 kilometer hardlopen, verdwaal en loop er 8 terug. Ik ga mijn auto wassen en kom klem te zitten in de wasstraat (zie dan maar eens je auto uit te komen!). Ik zeg ‘ja’ tegen dingen die om een dikke ‘nee’ schreeuwen en sta vervolgens tot mijn oksels in het water om een reiger uit te blubber te trekken.

Ook organiseer ik dagelijks speurtochten voor mezelf. Ik verstop mijn sleutels, mijn agenda en telefoon op volstrekt onlogische plekken en daag mezelf dan uit om ze terug te vinden. Ik vind overigens niet altijd alles terug. Al sinds mijn geboorte cirkelen er namelijk enkele zwarte gaten om me heen, waar soms zomaar dingen in verdwijnen. Boeken, sokken, geld en ooit eens een vriendje. Nooit meer teruggezien.

Extra handicap

De laatste tijd speel ik ook steeds vaker speurtochtje met mijn leesbril. Dat is extra uitdagend, omdat ik dat ding steeds vaker nodig heb en ik ‘m dus letterlijk overal kwijt kan raken. Bijvoorbeeld op mijn eigen hoofd. Maar ook: op het toilet, in bed en in de meterkast. Laatst had ik in de tuin zitten lezen en was de bril blijkbaar in het gras gevallen. Daar kwam ik pas achter toen Paul het gras ging maaien, de maaier een vreemd geluid maakt en een stuk glas en een half brillenpootje uitspoog. Toen moest ik de verzekeringspolis lezen zonder bril, dat was een extra handicap.

Kip-ei

Vlak na het grasmaaier-incident bedacht ik de meest complexe puzzel ooit. Ik raakte tegelijk mijn portemonnee én mijn mobiel kwijt (helaas in een zwart gat) terwijl mijn paspoort ergens op een consulaat lag. Er ontstond een kip-ei-achtige situatie waarin ik geen nieuw rijbewijs kon aanvragen omdat ik geen paspoort had, zonder rijbewijs de aangetekende post (mijn paspoort) niet kon ophalen en ook nog eens op geen enkele wijze meer bij mijn geld kon. Die situatie heeft me zeker vijf jaar jonger gemaakt.

Natuurlijk zijn er ook makkelijkere manieren om jong te blijven. Het internet staat vol met eenvoudige tips die direct winst opleveren. Je kunt stoppen met alcohol drinken. Een muziekinstrument gaan bespelen. Elke dag minimaal een half uur bewegen en alleen nog maar gezonde dingen eten. Soms overweeg ik dat. Maar dan denk ik aan Erik Scherder. Je moet het jezelf niet te gemakkelijk maken.

