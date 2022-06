Had Kate strenger moeten zijn tegen haar zoontje Louis?

Verveling

Het lijkt erop dat kleine prins Louis ietwat verveeld raakte bij de laatste Parade op zondag. Zo stak hij zijn tong uit naar Kate, trok hij aan het haar van zijn nichtje Mia Tindall, en plaatste zijn hand over de mond van mama Kate toen ze hem toesprak. Zie hieronder het filmpje.

Opvoeding

Het lijkt erop dat Kate weinig controle heeft over het gedrag van Louis tijdens de festiviteit. In het filmpje zie je dat ze hem soms enigszins toespreekt, maar ze lijkt niet echt boos te worden. Ook blijft ze naar hem lachen, mogelijk vindt ze zijn gedrag grappig. Misschien vindt Kate het lastig om de balans te vinden tussen boos worden en de sfeer behouden op zo een plechtige openbare gelegenheid. Volgens Rebecca Chicot, schrijfster van The Calm and Happy Toddler is het voor elke ouder heel moeilijk om in het openbaar te moeten opvoeden, zo vertelt ze aan The Sun. Daarnaast blijft Louis een kind van wie het misschien te begrijpen valt dat hij liever wilde spelen, in plaats van stilzitten tijdens zo een evenement.

Maar ook vader William bemoeit zich er weinig mee en was slechts een paar stoelen verwijderd zijn jongste zoon. Misschien was het niet alleen Kate haar verantwoordelijkheid?

Reacties

Debby praat op een cynische manier over het gedrag van prins Louis.

Karin denkt dat Louis er na al die dagen wel klaar mee was.

Susan vond Louis zijn gedrag schattig.

Deze twitteraar snapt dat het lastig kan zijn voor Kate in het openbaar.

Praat mee

