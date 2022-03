Sjoukje (65) heeft diabetes: ’Ik had niet verwacht dat ik de 65 zou halen’

Binnenland

Kind (4) zit twee dagen bij dode moeder in huis Beverwijk

Hulpdiensten troffen afgelopen zaterdag een afschuwelijk tafereel toen ze na een melding afkwamen op een woning in Beverwijk. In de woning troffen agenten een 4-jarig jongetje aan bij het lichaam van zijn overleden moeder Mariska. Volgens de politie was de vrouw al twee dagen overleden.