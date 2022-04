Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Curvy model Joann: ’Mensen denken gelukkiger te zijn als ze minder wegen, dat had ik ook’

Door Kim Querfurth Kopieer naar clipboard

„Mijn tip: als je iets negatiefs denkt, stel daar dan meteen drie positieve gedachtes tegenover.” Ⓒ Timo Brederode

Curvy model Joann van den Herik (23) woont deels in New York, waar ze wekelijks door warenhuis Macy’s wordt geboekt als favoriet model. Het spiegelbeeld waar ze ooit zo’n moeite mee had, is nu haar succesverhaal geworden. Maar daar ging wel wat aan vooraf, beschrijft ze in haar boek Joann’s weg naar zelfliefde.„Ik schreef het voor iedereen die zichzelf wil leren accepteren, die het belang van het ideale uiterlijk wil relativeren en van het leven wil leren houden.”