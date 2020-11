Praat mee: Moet er een avondklok komen?

Tijdens de persconferentie dinsdagavond maakte premier Rutte, naast de nieuwe maatregelen, ook bekend extra beperkingen achter de hand te houden voor risicoregio’s als Twente en Rotterdam. Een van die beperkingen zou een avondklok zijn: een verbod om tussen 22:00 uur en 04:00 uur de straat op te gaan.

Dit betekent ook dat je na tien uur ’s avonds je hond niet meer kunt uitlaten, en het is dan alleen toegestaan om op straat te zijn als je aan kunt tonen dat je bijvoorbeeld naar het werk moet.

Over het invoeren van een avondklok is nog niet iedereen het eens in de Tweede Kamer. Onder meer vanwege de associatie met de Tweede Wereldoorlog, maar ook omdat het RIVM de werking daarvan niet kan aantonen.

In Frankrijk is de avondklok wel van kracht in veel delen van het land. Daar mag de bevolking tussen 21:00 uur en 6:00 uur de straat niet op, noodgevallen uitgezonderd. Ben je op dat moment buiten zonder geldige reden, dan loop je het risico op een boete van 135 euro.

