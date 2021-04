Is yoga voor je gezicht dé truc tegen rimpels?

Weg boze blik door face yoga

Wenkbrauwen zijn de hele dag in beweging: als je praat, tegen de zon inkijkt, je concentreert of juist ergert. Wordt de rimpel tussen de wenkbrauwen dieper? Dan kan er een boze blik ontstaan. Ook door het verslappen van de voorhoofdspieren zakken de wenkbrauwen en kun je bozig lijken. Training van de fronsrimpel en de voorhoofdspieren is dus belangrijk voor een energieke, open uitstraling.

Met deze oefening pak je de rimpel tussen je wenkbrauwen aan:

1. Plaats één hand op je voorhoofd.

2. Maak met de andere hand een V van je wijs- en middelvinger en plaats deze aan de binnenkant van je wenkbrauwen.

3. Duw de vingers naar buiten toe, terwijl je de wenkbrauwen juist naar beneden probeert te duwen.

4. Blijf met de vingers naar buiten duwen om dit te voorkomen.

Doe dit 3 x 10 seconden.

Oogstrelend

Om de spieren rond je ogen aan te pakken, kunt je een yoga-tool gebruiken. Wanneer je een koude glazen Beauty Eyes Globe (Milu €39,95) ’s morgens uit de koelkast haalt en in cirkels rond je ogen wrijft, komt de bloedcirculatie op gang, wordt de huid steviger en gezwollen oogleden zullen sneller slinken.

Weg hamsterwangen

Face yoga wordt ook wel yotox of skin gym genoemd. Door het opblazen van de wangen of de mond op een bepaalde manier te tuiten, verminder je hamsterwangen of hangende mondhoeken. Wel is het zaak dat je het dagelijks tien minuten doet. Train bijvoorbeeld tijdens je gezichtsreiniging in de avond. Met een aantal yoga-oefeningen laat je de gelaatstrekken na een drukke dag ontspannen en neem je alvast een voorschot op het herstel gedurende de nacht.