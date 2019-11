Grace (57): Goede seks houdt mij jong

Voel jij je leeftijd?

„Elke dag, al wens ik ook elke dag dat het niet zo is. Mijn energielevel is de ene dag heel goed, de andere dag heel slecht. Sinds begin 2018 heb ik een relatie. Die is goed omdat we veel raakvlakken hebben, al hebben we ’een pauze’ gehad van een paar maanden. Na die breuk heb ik de relatie weer een kans gegeven. Al heb ik mezelf beloofd wel meer naar mijn lichaam te luisteren en dichtbij mezelf te blijven.”

Heb jij een beautygeheim?

„Ik ben vrij ijdel dus van tijd tot tijd ga ik voor een botoxbehandeling. Ik ben daar open over. Dat zal ik wel blijven tot na mijn dood, vrees ik. Ik heb zelfs mijn intimi laten weten, dat als ik ben overleden ik geen open kist wil. Alleen mijn zoon, zusje, broertje en partner mogen mij dan zien. Want ik wil absoluut niet dat mensen boven mijn kist staan gebogen met de woorden: ’Wat ligt ze er mooi bij’. Is dat gek?”

Schatten mensen je vaak op de juiste leeftijd?

„Nee, jonger. Ik weet niet of dat altijd door mijn uiterlijk komt of door mijn doen en laten. Ik voel me jong van geest. Ik ben heel beweeglijk en begeef me graag tussen jonge mensen. Ik heb trouwens geen moeite met jong of oud. Ik voel me overal op mijn gemak.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Het mooiste aan mijzelf vind ik mijn borsten en benen. Eigenlijk heb ik niet te klagen over mijn figuur.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik ben minder blij met het ouder worden van de huid van mijn benen, armen en nu ook hals. Mijn lelijke ’kalkoenennek’. Ik haat ’m.”

Waar complimenteren mensen jou mee?

„Mensen complimenteren mij met mijn figuur en energieke uitstraling.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Nee, ik ben nog niet waar ik wil zijn: ik zou graag in een ander land leven. Een land waar het warm is. Een land met zon, zee en strand.”

Wat houdt je jong?

„Goede seks! Van tijd tot tijd een heerlijk weekend met mijn kerel. Dan gaan we helemaal in elkaar op. Je blijft jong door te bewegen. Stilstand is achteruitgang.”

Heb je een levensles?

„Leef je eigen leven. Kijk niet naar wat anderen zeggen of vinden dat je moet doen. Ik leef zoals ik wil. Ik doe wat ik wil. Ik heb geen intentie iemand te kwetsen. Ik heb heel wat afgereisd. Als het aan mij ligt, reis ik nog wat af de komende jaren.

Dit jaar ben ik meerdere keren op vakantie geweest. Zalig! Naar Griekenland, Albanië en Spanje, en in september op kookcursus in Italië. Toen heb ik ook heerlijk rondgereden in Toscane. Voorheen ging ik graag ver op reis: naar Thailand, Indonesië, Zuid Afrika, Botswana, Zambia, Jordanië... Maar dit jaar heb ik bewust gekozen voor Europa. Dat heeft te maken met mijn gezondheid: mijn energieniveau is helaas niet stabiel.”

