Had jij al een meivakantie in het buitenland geboekt die nu niet doorgaat?

Het kabinet zet hoogstwaarschijnlijk een streep door de meivakantie in het buitenland. Alle landen blijven kleurcode oranje houden. Dat betekent dat het advies is om alleen noodzakelijke reizen te maken. Volgens het kabinet valt een vakantie daar niet onder. Daarmee is een buitenlandvakantie niet per definitie verboden; het blijft immers een advies.

Rutte gaf op 8 maart aan op dinsdagavond 23 maart hopelijk iets te kunnen zeggen over de zomervakantie. „Laten we eerlijk zijn: daar snakken we allemaal naar, naar er even tussenuit, even een andere omgeving, even een andere cultuur. Laten we hopen dat er tegen die tijd ook op dit punt weer iets meer kan”, aldus Mark Rutte.

Op Twitter zijn de reacties op het cancelen van de meivakantie en het verlengen van de lockdown wisselend. Waar de één er een grapje van maakt door aan te geven dat ze toch niet bikiniklaar was, vindt de ander het een waar horrorbesluit.

