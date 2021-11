Deel 28: ’Vandaag weet ik het geslacht van mijn mini-mensje!’

Het moment is aangebroken, een moment waar ik zoveel weken naar uit heb gekeken. Enkele weken geleden had ik mijn geslachtsbepaling-echo bij een zaakje in het centrum van Den Haag. Ik kon en wilde gewoon niet wachten tot mijn 20 wekenecho, de nieuwsgierigheid was te groot.

In principe kunnen ze vanaf 13 weken zwangerschap met grote zekerheid zeggen wat het geslacht van je baby gaat worden, al bestaat er dan ook nog steeds de kans dat het geslachtsorgaan nog niet helemaal goed is ontwikkeld, waardoor je denkt dat je een meisje krijgt, maar er bij een latere echo toch ineens een piemeltje blijkt rond te zweven. Het zou je maar gebeuren. Bij mijn 15 weken termijn vond ik het veilig genoeg om te gaan en ook zeker genoeg te zijn van de uitslag die ze mij zouden vertellen.

Geslachtsbepaling echo

Ik ga in mijn eentje naar de echo toe. Van de zenuwen was ik natuurlijk veel te vroeg, maar dat maakt niet uit. Ik had namelijk een leuk idee in mijn hoofd. Het echocentrum is samengevoegd bij een heel mooie babywinkel. Dezelfde dag zou ik samen met mijn ouders achter het geslacht gaan komen door een cadeautje open te maken waar dan vervolgens een setje jongens- of meisjeskleding uit zou komen.

Sinds ik zwanger ben, is iedere babywinkel als een snoepwinkel, ik wil alles hebben. Ik kies voor beide geslachten een setje uit en geef het aan de vrouw van de winkel. Ik vertel haar wat ik van plan ben. Tijdens mijn echo krijgt zij van de echoscopiste door wat het geslacht is. Dat kledingsetje pakt ze mooi in en ik doe alleen de betaling.

Ook vraag ik haar om het driedubbel in te pakken zodat ik sowieso niet door de verpakking kan heenkijken. Want hoe moeilijk is het om straks op mijn fiets terug te zitten naar huis, wetende dat ik het cadeautje dat in mijn fietstas zit de eerste uren nog niet mag openmaken.

Gerustgesteld

De echo gaat vlot en wat is het mooi om te zien dat het mini-mensje zo hard is gegroeid. Bijzonder dat het van amper herkenbaar 7 weken geleden naar een volwaardig kindje is gegroeid met duidelijk zichtbare armen, benen, 10 vingers en teentjes, een gevormd neusje en een ienieminie lichaampje dat er op de echo nu al perfect uitziet.

Ik videobel even met mijn moeder en laat het beeld zien. Als zij vraagt of de echoscopiste al heeft gezien wat het geslacht is, zegt ze volmondig: „Ja hoor, ik weet het al.” Als ik de telefoon ophang loopt de echoscopiste even weg om het nieuws door te spelen aan de dame van de winkel en wij maken de afspraak af.

Ik vraag haar nog even: „Weet je het geslacht zeker, of zijn er nog twijfels?” Ze moest lachen en zegt: „Als dit kindje nog een ander geslacht krijgt, vind ik dat persoonlijk heel bijzonder.” Ik ben gerustgesteld en dan kan ik binnenkort leuk behang gaan uitzoeken!

Die middag komen mijn ouders op de koffie en ik heb lekker taart gehaald voor het moment. De grote gender reveal parties die nu helemaal in zijn, zijn niets voor mij. Ik vind het stiekem zelfs verschrikkelijk. Net zoals babyshowers. Ieder zijn ding natuurlijk, maar ik snap die feesten niet.

Er valt namelijk voordat een kind geboren wordt nog niets te vieren, er kan nog zoveel misgaan. Maar dat is mijn persoonlijke mening. En tegenwoordig gaan we natuurlijk steeds verder. Zag laatst iets voorbijkomen over een ’name reveal’ party. Kom op zeg, waar stopt de onzin.

Gezonde en blije baby

Als het moment is aangebroken en ik het cadeautje ga openmaken kom ik erachter hoe goed het is ingepakt. Er lijkt geen einde aan het papier te komen! En dan nu hetgeen waar jullie waarschijnlijk allemaal op zitten te wachten. Mijn mini-mensje wordt een… hopelijk gezonde en blije baby. Ik heb bewust besloten het geslacht niet te delen. Ik vertel al zoveel over mijn leven dat ik dit stukje heel graag voor mezelf wil houden. Heb geduld, uiteindelijk komen ook jullie erachter.

Isabelle schreef ook het boek BAM! Moeder worden doe je zo maar niet! over het traject van een BAM-moeder.