Ⓒ Hollandse Hoogte

Journalist Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws en de media. Dit keer over een YouTube-video van model Doutzen Kroes, die – samen met haar man Sunnery James – een liver cleanse doet. „Influencers moeten wegblijven bij zulke vage pseudowetenschap.”