Zo herken en behandel je een (nieuwe) burn-out!

„Een burn-out is vrijwel altijd het gevolg van langdurige en voortdurende stress. Dat kan werkdruk zijn, veeleisendheid van buitenaf en/of stress die je jezelf oplegt. Wat mensen vaak pas beseffen als ze in de burn-out zitten, is dat er sprake is van subtiele krenkingen. Denk hierbij aan kleine irritaties en vervelend gedrag van anderen.”

„Meestal wordt de term burn-out gebruikt in relatie met het werk. Je bent als het ware helemaal opgebrand door constante stress door je baan. In mijn optiek ligt een burn-out beter in het gehoor dan zeggen dat je een depressie hebt, terwijl het in de praktijk vaak hetzelfde is; het is één van de vele soorten depressies.”

Doodsbedreiging

„Aan de ene kant kun je tijdens deze coronacrisis, waar ’alles’ stilstaat, juist tot rust komen. We zitten thuis en kunnen alles op ons eigen tempo doen. Aan de andere kant is die onbestemde doodsdreiging van het virus een grote reden tot stress, die juist een burn-out kan veroorzaken. Het kan zijn dat als alles normaal is, er ineens allemaal mensen met een burn-out tevoorschijn komen. Terwijl mensen die al in een burn-out zaten, juist genezen kunnen zijn.”

„Eén van de meest voorkomende klachten is overgevoeligheid voor prikkels. Dat kan zijn voor licht, geluid, sociaal contact en/of drukte. Onder deze omstandigheden hebben wij geen last van dat laatste, dus dat is voor mensen die in een burn-out zitten de kans om ervan te herstellen. Verder hebben mensen last van vermoeidheid en lusteloosheid. Hun basisenergie is vrijwel constant laag. Bij sommigen is het maken van een kop thee al genoeg om ze uit te putten voor de dag. De lusteloosheid kan een afname van interesse met zich meebrengen, waardoor ze nergens zin in hebben.”

„Je kan ook last krijgen van paniekaanvallen. Je brein probeert je in een soort lockdown te zetten, juist zodat je allerlei prikkels vermijdt. Die angst is dus functioneel, want je laat daardoor alles vallen. Je trekt je terug van werk en andere prikkels om op die manier tot rust te komen.”

Bioritme

„Ik heb voor mijn patiënten een aantal vaste zaken waarop ik de focus leg. Ten eerste vertel ik dat het belangrijk is om alles even in slow motion te doen. Handel alsof je een vrouw van 80 bent: neem alle tijd voor de dagelijkse dingen. Ook is het belangrijk om structuur aan te houden: sta elke dag op een redelijk tijdstip op, neem een douche en maak ontbijt.”

„Zorg ervoor dat je elke dag op dezelfde tijdstippen eet en slaapt. Zo reguleer je je bioritme, wat helpt bij het herstel van je brein. Velen zijn geneigd om hun dag-nacht ritme op te schuiven, omdat ze zich in de namiddag beter voelen en ineens aan de bak kunnen. Echter is dat niet bevorderend voor het herstel van je brein en lichaam.”

Bezigheidstherapie

„Zoek afleiding in een activiteit die weinig inspanning vereist en een lage moeilijkheidsgraad heeft. Denk hierbij aan breien, planten kweken, een film kijken, puzzelen... Psychologen noemen dat ’bezigheidstherapie’. Het zorgt ervoor dat je even niet geobsedeerd kan zijn met jezelf en/of de situatie waarin je verkeert.”

„Als laatste is natuurlijk sociaal contact een belangrijk aandachtspunt. Als het goed is, heb je daar door je burn-out geen behoefte aan. Daarmee moet je rekening houden, omdat sociaal contact één van de meest energievretende dingen is. Echter vinden mensen het vaak moeilijk om ’nee’ te zeggen omdat ze niemand willen teleurstellen. Ze durven niet aan te geven dat ze bijvoorbeeld niet elke dag met hun baas willen bellen nu dat ze thuis werken. Bij bezoek van vrienden moet je je houden aan de ’half uur regel’; ze blijven niet langer dan een half uur. Als je die tijd overschrijdt, doet dat meer slecht dan goed.”

Voorkomen

„In theorie is het heel simpel om een burn-out te voorkomen of een tweede tegen te gaan. Maar in de praktijk is dat nog best lastig. Eigenlijk moet je die aandachtspunten tijdens de behandeling ook zien te verwerken in je leven ná de burn-out. Zo voorkom je overspanning en zou je als het goed is normaal moeten kunnen leven.”

„Een tip om stress te voorkomen nu je thuis werkt - eventueel met partner en/of kind(eren) - is letten op fysieke scheiding. Ga in de werkkamer of tuin zitten en meld tegen je huisgenoten dat ze je niet mogen storen. Als je even met de kinderen wil spelen, moet je dat in een andere ruimte doen. Dus: begrens de ruimte. Dan houd je werk en privé gescheiden, ook al gebeurt dat nu in hetzelfde huis.”