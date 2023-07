Daghoroscoop 27 juli - Sterrenbeeld Waterman: Zeg wat je denkt!

VANDAAG JARIG

Een goede gezondheid is geen kwestie van pillen slikken of een operatie ondergaan, maar dingen weglaten die geen toegevoegde waarde hebben. Regelmatig “ontgiften” kan veel soelaas bieden. Veel water drinken is goed voor je, maar ook tijd doorbrengen in of aan het water: zwemmen, surfen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Jij kunt in woede ontsteken, maar pijnig niet degenen die jou helemaal niet willen bezeren. Tracht een moeilijke situatie ten goede te keren. Wacht nog even met het mee naar huis nemen van een nieuwe vriend(in); dit is geen geschikt moment.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Sta open voor verandering en wees niet bevreesd voor nieuwe bezems die de werkvloer schoonvegen. Neem een uitdaging aan als je hogerop wil komen. Schrik niet als jouw partner je vraagt meer tijd alleen te mogen doorbrengen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Jouw concentratievermogen kan minimaal zijn; vertrouw niet teveel op jouw geheugen. Efficiëntie zal meer moeite kosten dan anders, maar wel op prijs worden gesteld door jouw omgeving. Besteed tijd aan verbreden van jouw horizon.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Pas op jouw woorden; er kan ruzie ontstaan. In een overmoedige bui kun je een schep geld uitgeven , maar daar staat tegenover dat jij iets extra’s te wachten staat. Neem deel aan een evenement in de buurt en zorg dat je er goed uitziet.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Een nogal ongewoon voorstel kan meteen bij jou aanslaan. Houd geliefden op de hoogte van jouw plannen. Verandering van omgeving is het beste als jij onrustig bent. Een vaag kwaaltje kan wel een waarschuwing inhouden.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Jij kunt minder van anderen op aan dan je hoopt. Iemand die zijn best deed kan zijn interesse kwijtraken. Vraag je af of het belangrijk is om altijd in alles gelijk te hebben. Ga niet door het leven alsof je met niemand te maken hebt.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Problemen met betrekking tot jouw werk kunnen je bezighouden. Naarmate jij meer bereid bent iets te veranderen en minder plant, zal het beter gaan. Laat je door niemand over de rooie jagen. Met humor valt veel te redden.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Door naar jouw intuïtie te luisteren ga je begrijpen waar jouw angsten vandaan komen en hoe je ermee om moet gaan. Let op een situatie die geleidelijk is ontstaan. Blijf vanavond liever thuis en neem een belangrijk besluit.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Maak anderen niet te snel deelgenoot van persoonlijke plannen. Het is sowieso niet verstandig te ver vooruit te plannen. Trek je terug als jij koude rillingen krijgt van iemand die een kille sfeer schept of afstandelijk doet.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Laat een teleurstelling ’s morgens geen stempel drukken op de hele dag. Jouw verlangen te scoren kan eigenwijs overkomen. Overtreed geen regels; het zal je opbreken. Geef vanavond voorrang aan de wensen van jouw geliefde.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Het kan er op lijken dat anderen over jouw rug proberen te scoren, maar dat is niet juist. Je bent achterdochtiger dan gerechtvaardigd is. Het is van belang te zeggen wat jij denkt, maar niet op antagonistische wijze.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Wees vandaag niet zelf jouw ergste vijand. Als je voortdurend op de tweede plaats terechtkomt zal daar wel een reden voor zijn. Ga bij jezelf te rade waarom dingen jou ergeren. Een onroerendgoedtransactie kan teleurstellend verlopen.

