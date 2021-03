Paulien (66): Op mijn zestigste nam ik een sabbatical

Voel jij je leeftijd?

„Nee, helemaal niet. Vanaf volgende week krijg ik AOW, maar je zal mij niet achter de geraniums zien zitten. Zolang het kan zal ik parttime blijven doorwerken. Ik heb altijd banen gehad met veel verantwoordelijkheid. Werkweken van 80 uur waren dan ook geen uitzondering. Rond mijn zestigste moest ik weg, omdat het bedrijf geen nieuwe projecten meer kreeg. In deze periode liep mijn huwelijk van 38 jaar ook op de klippen.

Ik heb toen besloten om er een jaar tussenuit te gaan om mezelf weer te vinden. Inmiddels heb ik weer een hele leuke baan als coach van jong volwassenen en volwassenen met autisme en adhd en doe ik hier en daar vrijwilligerswerk in de zorg. Ook ben ik weer helemaal gelukkig in de liefde, want ik heb een hele lieve vriend. Hij is tien jaar jonger dan dat ik ben en nee, daar was ik niet op uit maar dat liep zo.”

Heb jij een beautygeheim?

„Elke ochtend en avond smeer ik NIVEA uit het blauwe blik op mijn gezicht. Verder zorg ik voor voldoende rust. Tot mijn 45e heb ik sigaretten gerookt, maar daar was ik klaar mee en dus stopte destijds voorgoed. Verder heb ik in mijn hele huwelijk nooit alcohol gedronken, maar nu vind ik een glaasje wijn op zijn tijd wel lekker.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, altijd jonger. Toevallig zei ik laatst tegen mijn fysiotherapeut dat mijn AOW bijna begint, maar dat wilde hij niet geloven. Hij dacht dat ik ergens achter in de 50 was.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn groen-bruine ogen. Verder noem ik mijzelf ook wel eens een oen, dat staat voor open, eerlijk en nieuwsgierig. Ik ben heel toegankelijk en maak makkelijk een praatje met iemand.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik woog altijd 50 kilo, maar sinds met de overgang is dat meer geworden. Ik kan sindsdien niet meer onbeperkt Bossche bollen eten of wijntjes drinken. Dat heb ik een tijdje gedaan en daar heb ik de rekening ook voor betaald. Onder begeleiding van een diëtiste heb ik er uiteindelijk weer tien kilo af weten te krijgen. Ik ben nooit meer op mijn oude gewicht gekomen, maar dat hoeft ook niet meer. Zolang ik maar gezond ben.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mijn charisma. Als ik binnenkom, komt er ook iemand binnen. Ik besteed aandacht aan mijn uiterlijk, zo past mijn lingerie altijd bij mijn kleding. Soms spreken mijn dochters mij wel eens aan als ik een roze jurk aan heb met oranje hakken, maar ik draag wat ik zelf leuk vind.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Vroeger had ik een groot huis met een mooie tuin en alles erop en eraan. Ik dacht altijd dat dit heel belangrijk was, maar nu ben ik net zo gelukkig in mijn rijtjeshuis. Met mijn nieuwe vriend heb ik een lat-relatie en we vinden het prima zo. Buiten coronatijd om bezochten we diverse keren per jaar de zon. Ik kijk uit naar de tijd dat dit weer kan, maar zolang het met iedereen om mij heen goed gaat, ben ik al een heel gelukkig mens.”

Wat houdt je jong?

„Ik heb eigenlijk geen idee! Misschien dat ik de jongste ben uit een gezin van zeven kinderen?”

Heb je een levensles?

„Multum non multa, ofwel: het gaat niet over kwantiteit maar over kwaliteit. Hou van jezelf, want dat is het grootste goed wat je kunt hebben. Neem dan ook eens wat tijd voor jezelf en verzorg jezelf goed. Als jij lekker in je vel zit, komt dat ten goede van je gezin en dierbaren om je heen.”

