’Even’ een lekkere fles wijn kopen? Zo doe je dat!

Jammer maar helaas: onder de 5,95 euro kun je in de winkel geen goede wijn vinden. Bedenk dat de fles, het etiket, de kurk of de schroefdop, de verpakking, de BTW, de marge van de verkoper en het transport zónder wijn al ongeveer 2,75 euro kosten. Dus dan kun je wel uitrekenen wat er dan overblijft voor de wijnboer zelf.

Kortom: een wijn die je koopt voor 4 euro heeft voor ongeveer 1,25 euro wijnwaarde in de fles. Dat is niet echt veel, toch? Zeker in deze tijd willen we weten wat we in onze mond stoppen. We kiezen voor betere producten en het mag ook wat meer kosten. Wie weet is het nu ook tijd om ietsje duurder en dus beter te gaan drinken.

Smaakstijlen

Bij het kiezen van een wijn is het belangrijk iets te weten over de smaakstijlen van de druivenrassen. Sauvignon blanc, verdejo, riesling of pinot grigio bijvoorbeeld geven over het algemeen een frisse, witte wijn. Als je een slok neemt van een sauvignon blanc is het alsof je een hap neemt van een frisse, groene appel. De wijn smaakt verfrissend met zijn hoge zuren. Een sauvignon de Touraine uit het Loire-gebied is een prachtig voorbeeld van zo’n wijn.

Ben je niet zo van de zure appels maar wel weer van tropisch fruit, neem dan een sauvignon blanc uit Nieuw-Zeeland. Dat vinden de meesten lekker! De chardonnay-druif heeft vele ’gezichten’. Je hebt wijnen met lichte, frisse en mineralige smaken tot aan romig, rond en vet. Een Chablis bijvoorbeeld is een mineralige chardonnay zonder ’hout’, maar wie een Californische chardonnay pakt, proeft boterbabbelaars en vanille.

Rode wijn

Ben je meer van de rode wijn? Kies dan eens voor een spätburgunder uit Duitsland. Een elegante, zeer fruitige rode wijn die je ook goed kunt koelen. De bijnaam van deze druif is ’de diva’. Heel elegant en een grote ster! Houd je meer van stevige krachtige rode wijnen? Kies dan eens voor de tempranillo crianza of (gran) reserva uit de Ribera del Duero in Spanje.

Deze wijn heeft zes à twaalf maanden op eikenhouten vaten liggen rijpen. Zo krijgt de wijn zijn rokerige houttonen. Tempranillo zonder vermelding van crianza of reserva op het etiket kun je licht koelen en zo krijg je een heel toegankelijke, fruitige rode wijn in het glas.

Graden

Hoe kouder, hoe beter? Nou, niet echt… De koelkast staat meestal op 4 graden en dat is altijd te koud voor wijn. Hoe kouder een wijn, hoe minder je proeft. Eenvoudige wijnen serveer je bij 8 graden, goede mousserende rosé en witte wijnen rond de 11 graden en duurdere, houtgerijpte wijnen mogen op zo’n 12 tot 16 graden geschonken worden.

Enorm hip zijn fruitige, frisse rode wijnen die licht gekoeld geserveerd mogen worden. Heerlijk bij een winterbarbecue of als aperitief. De meeste rode wijnen als cabernet sauvignon, merlot en pinot noir zijn het lekkerst bij een temperatuur tussen de 14 tot 16 graden.

De ’wijnkenner’ roept vaak dat je rode wijnen bij kamertemperatuur moet serveren, maar dat is ouderwets. Kamertemperatuur is namelijk tegenwoordig zo’n 21 graden. En dat dan in uw glas? Gatsie! Hoe weet je of de wijn te warm is? Als je jouw neus in het glas steekt en alleen maar alcohol ruikt (dat prikt een beetje in de neus).

Glazen

Simpel: gebruik altijd taps toelopende wijnglazen. Dus niet de campingglaasjes met dikke randen en ook niet van die hippe designglazen die boven wijd uitlopen. Deze vorm schreeuwt: ’Alle geur en smaak uit het glas!’ En neem ook niet te grote glazen; met grote glazen vervormt de smaak van de wijn en wordt de smaak bijna altijd alcoholisch (dat branderige in de keel en mond). Gebruik alleen grote glazen als je heel grote wijnen in huis hebt! Houd ook altijd ’t glas bij het beentje (pootje/steeltje) vast. Dat scheelt vieze vingers op het glas en de wijn warmt niet al te snel op door jouw handen.

En nog even over het inschenken van de glazen. Schenk de wijn nooit tot de rand. Schenk een glas tot net onder de helft in, dat is vol genoeg. Gemiddeld schenkt een horecazaak vijf glazen uit een fles, dat betekent 15 cl per glas. Een vol glas wijn wordt te snel warm, je kunt de wijn niet goed walsen en het ziet er niet chic uit. Het oog wil ook wat!

Proeven

Degene die de fles bestelt, moet de wijn proeven. Proeven of je ’m lekker vindt? Nee, om te keuren of de wijn kwalitatief in orde is. Vind je de wijn niet lekker, dan mag je hem niet terugsturen (alleen als de gastheer of sommelier heel duidelijk deze wijn aan u geadviseerd heeft). De fles kan dus alleen teruggestuurd worden als de wijn een fout heeft, ’kurk’ bijvoorbeeld.

Dit mag trouwens ook als je de wijn koopt in een winkel; je krijgt dan een nieuwe fles. Hoe je kurk herkent? Het is een typische schimmelige keldergeur, denk aan een vaatdoekje dat net te lang op het aanrecht heeft gelegen. Ook wijnen met een schroefdop kunnen de afwijking ’kurk’ hebben, het is immers een bacterie. Dus als er een stukje kurk in het glas drijft, betekent dat niet dat de wijn ’kurk’ heeft.

Openen

Tegenwoordig zijn er steeds meer flessen met schroefdop. Dat zegt absoluut niets over de kwaliteit van de wijn. Kurk ook niet trouwens, het zijn gewoonweg allebei flesafsluitingen. Maak de wijn open met een echt kelnersmes. Die zijn tegenwoordig overal te koop en niet duur. Snijd met het mesje de capsule los en trek dan met een kurkentrekker-met-hefboom de kurk eruit. Helaas trekken sommigen nog steeds de kurk dwars door de capsule eruit. Zonde: met het mooi lossnijden van de capsule begint voor de echte wijnkenner het genieten al.

Biologisch, heel logisch? Jazeker! Als je kunt kiezen tussen biologisch of ’gewone’ wijnen, dan zou ik altijd kiezen voor biologisch. Biologisch is vaak ietsje duurder, maar het is gezonder voor de wijngaarden, de wijnboeren, hun team en voor jezelf. Bij biologisch geteelde druiven mogen geen synthetische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Dus minder gif in de natuur en in ons lijf.

Wijnproeverijen

Wil je graag verschillende wijnen uitproberen? Spreek dan af met vriendinnen om naar een wijnbar te gaan - nu dat weer kan - en bestel wijn per glas. Zo kun je diverse stijlen proeven, vragen stellen aan de professionele crew en een leuke avond hebben. Ook organiseren veel wijnwinkels regelmatig wijnproeverijen.

Neem een boekje en een pen mee, maak foto’s en beschrijf alles wat je proeft. En maak niet de klassieke fout door alle wijn door te slikken, anders proef je na een paar exemplaren niets meer. En de lekkerste wijn? Die is uiteraard in dezelfde winkel te koop om mee naar huis te nemen. Zo kun je jouw partner of vrienden verrassen met een goede fles én heb je er een goed verhaal over. Succes gegarandeerd!

Dit stuk is eerder gepubliceerd in VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).