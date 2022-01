Daghoroscoop 10 januari - Houd rekening met jaloezie, Waterman

VANDAAG JARIG

Venus is jouw carrièreplaneet, zij is een snel bewegende planeet die door je horoscoop jaagt en meerdere kort durende trends met zich meebrengt. Die zijn afhankelijk van de impulsen die zij krijgt. Richt je vooral op bedrijven die de jeugd bedienen, zoals elektronica, videogames, digitale muziek etc.

RAM

Houd rekening met ergernis en vertraging. Zorg voor een alternatief als je van iemand afhankelijk bent. Jij neigt naar impulsief gedrag en dat kan gevaarlijk zijn. In een stressvolle situatie is besluiteloosheid te verkiezen boven haast.

STIER

Deel uitmaken van een succesvol team zal voldoening schenken. Hoewel dit niet de beste dag is om een gunst te vragen kun je het wel inleiden. Een zakelijk partnerschap belooft winst. Geef voorrang aan wat voorrang moet hebben.

TWEELINGEN

Kijk goed rond als je een upgrade nodig hebt voor je computer en laat je de voor- en nadelen uitleggen van een speciale aanbieding. De zorgen die jij je maakt over een naderende reis zijn terecht, maar geluk zal je vergezellen.

KREEFT

Er kunnen conflicten ontstaan en weer verdwijnen terwijl relaties standhouden. Jouw bereidheid zaken van beide kanten te zien komt deze ten goede. Een prima dag voor constructieve oplossingen van problemen. Je hebt goede ideeën.

LEEUW

Kijk voor je de deur uitgaat in je agenda; je kunt iets vergeten. Jij kunt op de juiste mensen indruk maken door problemen op te lossen waarbij jouw kennis van zaken de doorslag geeft. Je wordt royaal beloond als je jezelf trouw blijft.

MAAGD

De deadline van een onplezierige opdracht nadert en dat kan jou gespannen maken. Besef dat je niet wordt betaald om jezelf een maagzweer te bezorgen, dus ontspan en tracht te relativeren. Delegeer meer en durf anderen te vertrouwen.

WEEGSCHAAL

Je brengt jezelf in verlegenheid als je overdrijft. Doe je niet beter of deskundiger voor dan je bent en doe geen beloften die je niet kunt nakomen, vooral niet tegen kinderen. Stel een project waarvoor nu de middelen ontbreken even uit.

SCHORPIOEN

Je zult geïnspireerd zijn. Neem een time out van een half uur om al je ideeën te ordenen. Prop je agenda niet te vol. Kies prioriteiten en houd je daar aan. Pak iets wat jou dwars zit aan en schuif het niet voor je uit.

BOOGSCHUTTER

Zeg tijdig afspraken af als je niet in staat bent je er aan te houden. Stel je terughoudend op in gezelschap van vreemden. Let op waardevolle bezittingen; verlies of diefstal dreigt meer dan anders. Controleer ook wisselgeld.

STEENBOK

Een goed moment voor kennisoverdracht. Leraren en mensen die een training doen voor een organisatie kunnen veel terrein winnen. Verbreed ook je eigen horizon en breid je sociale kring uit. Uit vriendschap kan liefde opbloeien.

WATERMAN

Complimenten van collega’s zijn goed voor jouw zelfvertrouwen; er kan je een financiële beloning wachten. Houd wel rekening met jaloezie. Doe nauwgezet onderzoek voor je jouw medewerking toezegt aan een nieuw project.

VISSEN

Probeer een voorbeeld voor je kinderen te zijn door optimisme en respect voor anderen te tonen. Stel je behulpzaam op en wees bereid de leiding te nemen. De wereld staat voor jou open. Maak reisplannen of ga verder studeren.

