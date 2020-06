Kjeld: Fijn om Jax (3) nu 4 dagen achter elkaar te hebben

Ⓒ Stef Nagel

Normaal zitten deze topsporters in het buitenland voor wedstrijden of trainingskampen, maar Kjeld Nuis, Alexander Brouwer en Niki Terpstra zijn nu al maanden thuis. Dat heeft één voordeel: eindelijk tijd om veel bij hun kind(eren) te zijn. In dit deel Kjeld Nuis (30). De dertiger is onder andere olympisch kampioen op de 1000 en 1500 meter schaatsen en vader van zoontje Jax (3), uit zijn relatie met voormalig Miss Nederland Jill de Robles (31). Momenteel heeft hij een relatie met collega Joy Beune (21).