Paulien en Babette ondergaan spetterende metamorfose: ’Ik voel me mooier dan ooit’

Paulien Kuipers (47) is vrijwilliger en heeft drie kinderen (19, 17 en 6). Ze is gescheiden maar inmiddels aan het daten.

„Door verschillende negatieve ervaringen in het verleden heb ik een negatief zelfbeeld gekregen. Ik voel me al lang niet mooi of vrouwelijk. Nu wil ik mezelf graag anders zien. Deze nieuwe look is compleet uit mijn comfortzone; deze jurk zou ik uit mezelf niet snel aantrekken en ik maak me ook bijna nooit op. Ik blijf bang voor de mening van anderen, maar voel me wel écht mooier dan ooit. Ik had wel één voorwaarde, ik wilde absoluut niet ’kort pittig’ geknipt worden. Zo had ik mijn haar vroeger altijd en dat past niet meer bij me.”

De haarstylist: „Het haar van Paulien is mooi rond haar schouders geknipt, met veel beweging erin zodat het er los en voller uitziet. De aanzet is donkerder gehouden. De lowlights door de rest van het haar zorgen voor wat kleurverschil.”

De visagist: „Bij Paulien kozen we voor een mooie rode lippenstift. Om haar wat meer zelfvertrouwen te geven, hebben we haar ogen laten spreken met zachte oogschaduw.”

De stylist: „Ik koos voor een heel subtiel printje. Ze draagt een mooie jurk met een V-hals om haar lijf te accentueren. De oorbellen zijn lekker groot, juist omdat ze bijna nooit sieraden draagt.”

Babette Derks (55) is getrouwd en heeft twee kinderen, Pim (24) en Tom (20). Ze werkt als bestuursassistent op een golfclub.

„Mijn haar is heel belangrijk voor me. Ik heb natuurlijk al geen maatje 36, dus ik probeer altijd mijn andere pluspunten te accentueren. Ik zocht naar een kapsel dat écht bij me past. Bij de kapper vroeg ik altijd om iets nieuws, maar was lang niet altijd blij met het resultaat. Met dit haar denk ik dat ik het eindelijk heb gevonden! Het was natuurlijk al kort, maar het is zó anders geknipt dat ik moet wennen dat mijn scheiding aan de andere kant zit.”

De haarstylist: „We hebben highlights gebruikt om wat meer kleurverschil in het haar van Babette te maken. Ze had al vrij kort haar, dus we hebben een pony aan de voorkant geknipt om tóch flink wat verschil te zien. Dat geeft een heel fris beeld.”

De visagist: „Babette’s ogen spreken nog beter door wat meer mascara te gebruiken. Door die opwaartse beweging ziet ze er veel jonger uit.”

De stylist: „Babette kan felle kleuren en prints heel goed hebben. Bij haar korte haar vond ik het echt leuk om te werken met een grove, felgekleurde print. De opvallende oorbellen maken het helemaal af.”

Ⓒ Fotografie: José van Riele Visagie: Carmen Zomers, Laura de Jong Styling: Ora Bollegraaf Haar: Vincent Langedijk van Rob Peetoom

Wil je meer metamorfoses zien? Je vindt ze in de nieuwe VROUW Glossy.

