Daghoroscoop 23 juni

VANDAAG JARIG

Met Jupiter een groot deel van het jaar prominent in beeld zal een goede gezondheid synoniem zijn met een leuk sociaal leven en gelukkig liefdeleven. Problemen in deze sector beïnvloeden uw fysieke welzijn, dus als daar frictie ontstaat is het zaak de harmonie zo snel mogelijk te herstellen.

RAM

De dag staat in het teken van communicatie; u kunt nuttige gesprekken en correspondentie voeren. U zou een lucratieve kans kunnen krijgen die precies past in uw strategie, maar u moet wel de meest elementaire vragen durven stellen.

STIER

U mag met reden enthousiast zijn over het verloop van uw carrière al kan een groot project vertraging oplopen. Degene die het weer vlot kan trekken kan echter iemand zijn die u niet mag. Laat succes niet stagneren door trots of koppigheid.

TWEELINGEN

Als u door gevoelens wordt overmeesterd komt u slecht uit uw woorden. Blijf rustig en drink minder koffie. Ga wandelen om met uzelf in het reine te komen. Schort beslissingen op. Laat u door anderen geen restricties opleggen.

KREEFT

Vrienden en medewerkers kunnen vandaag een grote rol spelen. Kijk in eerste instantie naar hen als u een partner zoekt om iets op te zetten. Uw enthousiasme wordt bewonderd en is aanstekelijk. In geldzaken kunt u geluk hebben.

LEEUW

Focus op uw carrière en werk bij voorkeur in uw eentje. Als goed onderzoeker kunt u opmerkelijke feiten ontdekken. Houd rekening met onbegrip onder collega’s. Op liefdesgebied overheerst harmonie; u zult u gemakkelijk uiten.

MAAGD

U zult goedgemutst, levenslustig en gemotiveerd zijn om een oud probleem op een nieuwe manier aan te pakken. Vrienden in het buitenland kunnen nuttige informatie verstrekken. Raadpleeg een expert als uw aanpak beter kan.

WEEGSCHAAL

Door een samenloop van omstandigheden kunnen u zaken uit handen worden genomen. Uw loopbaan neemt een niet ingrijpende maar misschien wel belangrijke wending. Communicatie stagneert als u zich star opstelt.

SCHORPIOEN

Obstakels kunnen u dwingen iets te veranderen. U zult enorm opschieten als u zich voorneemt eerst te doen waar u eigenlijk geen zin hebt. Werk gedisciplineerd en vlijtig. Stort u later vandaag op een of ander leerprogramma.

BOOGSCHUTTER

Dit is een goed moment om een zakelijk partnerschap of een liefdesrelatie te beginnen. Als u serieus bent zult u er een succes van maken. Wendt u tot iemand die u vertrouwt als u een moeilijk besluit moet nemen.

STEENBOK

U weet wat u wilt maar niet hoe u dat kunt bereiken. Er lijkt goed nieuws daaromtrent op komst. Laat niets u tegenhouden uzelf te zijn dan zal niemand het wagen u restricties op te leggen. Weeg alle opties van een besluit goed af.

WATERMAN

Hoewel anderen u vreemd kunnen vinden zult u uw gang kunnen gaan. Beheers wel uw impulsiviteit; hang naar avontuur brengt gevaren met zich mee. Besef dat het voor naasten nuttig is te weten waar ze met u aan toe zijn.

VISSEN

Alles zal gaan zoals u het wilt dus haast u niet. Spanning kan u onredelijk maken. Schik u niet naar dingen waar u geen zin in hebt of achter kunt staan. Bouw een beschadigde relatie weer op; ontspan tevoren en haal diep adem.