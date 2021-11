Daghoroscoop 24 november - Je populariteit groeit, Schorpioen

VANDAAG JARIG

Wees niet bang een verkeerde aanname of strategie te corrigeren, dan wordt 2022 een voorspoedig jaar. In je liefdesleven kan je een belangrijke ontwikkeling te wachten staan, die waarschijnlijk positief is. Ga ervoor en geniet ervan. Vriendschappen kunnen op de proef worden gesteld.

RAM

Administratieve fouten kunnen voor oponthoud zorgen. Werp je op als bemiddelaar als een familieruzie alle perken te buiten gaat. Wees eerlijk over je eigen motieven en geef het toe als deze banaal zijn.

STIER

Vraag deskundig advies en oriënteer je uitvoerig als je wilt investeren in aandelen of obligaties. Probeer een situatie die uit de hand dreigt te lopen te redden met humor. Zoek de oorzaak (ook bij jezelf) als in een relatie irritatie sluipt.

TWEELINGEN

Breng ideeën zo onder woorden dat degenen die ze moeten uitvoeren ze kunnen begrijpen. Dat is vooral van belang als je via mail of app communiceert. Wacht tot je over aantoonbaar bewijs beschikt als je iemand beschuldigt.

KREEFT

Je zult extra moeten aanpoten om in de frontlinie te blijven. Geld verdienen kan pijn en moeite kosten. Laat je echter niet ontmoedigen. Snijd in je uitgaven als je inkomsten (tijdelijk) teruglopen. Word er niet humeurig van.

LEEUW

Een liefdesrelatie verbetert na een intiem gesprek. Houd er echter rekening mee dat de ander misschien niet geheel oprecht is. Een zakelijk project kan teleurstellend verlopen, maar niet geschoten is altijd mis en je leert een wijze les.

MAAGD

In een gelegenheid of locatie waar je geregeld komt kun je een oude bekende tegenkomen en de ontmoeting zal ws. geen hartelijk karakter hebben. Houd afstand, dan gebeurt er niets. Professioneel is van belang om goed te luisteren.

WEEGSCHAAL

Omdat je liever zelf de lakens uitdeelt dan deze van anderen in ontvangst te nemen kan men je lastig vinden. Vraag niet te vaak “waarom” dan neem je mensen tegen je in. Deze veeleisende dag is niet zonder risico’s.

SCHORPIOEN

Door je discipline en vastberadenheid ben je geschikt voor elk soort werk. Je populariteit groeit; men vindt je een betrouwbare werker. In de liefde kun je minder gelukkig zijn. Zeg vaarwel als je iemand niet 100% ziet zitten.

BOOGSCHUTTER

Het kan veel moeite kosten je te concentreren. Ideeën waarover je een goed gevoel hebt komen ondanks jouw inspanning niet uit de verf. Toon geen ergernis als een meerdere zonder tekst of uitleg je taak aan een ander geeft.

STEENBOK

Bezigheden kunnen worden verstoord door onverwacht bezoek. Mensen die je wilt bereiken kunnen ontwijkend doen of geven zich niet bloot. Oefen geduld; wie de moeite waard is, is het ook waard om op te wachten.

WATERMAN

Geef niet toe aan de verleiding van de ene activiteit naar de andere te fladderen en probeer vooral niet te veel te doen in te weinig tijd. Blijf kalm als zaken verkeerd gaan. Span je extra in om te laten zien hoe professioneel je bent.

VISSEN

Word niet boos over de gevoelsarmoede van anderen als je geld tracht in te zamelen voor een goed doel. Niet iedereen heeft een warm hart. Privé belangen kunnen onder druk komen te staan en gesprekken zullen weinig opleveren.

